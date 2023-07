Po katastrofie Titana zawieszają wszystkie rejsy

OceanGate oferowała turystom podróże do wraku Titanica na pokładzie Titana od 2021 roku.

Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Titanic (TIS) Charles Haas mówił niedawno, że "czas rozważyć zakończenie wycieczek do wraku Titanica". Prezes stowarzyszenia powiedział, że powinno stać się to w imię bezpieczeństwa" po katastrofie podwodnej łodzi Titan i śmierci jej załogi. - Titanic nauczył również świat o niebezpieczeństwach związanych z pychą i nadmiernym poleganiem na technologii. Tragiczne zakończenie tej ekspedycji pokazało, że te lekcje wciąż pozostają do odrobienia - zaznaczył.