Ponad 250 milionów euro majątku. Kto odziedziczy fortunę po Tinie Turner?

Miliony po zmarłej artystce na pewno odziedziczy mąż Erwin Bach, z którym była związana przez blisko 40 lat. "Ale nie tylko on. Możliwe, że w gronie spadkobierców znajdą się też inne osoby" - zastrzega portal 20min.ch.

Żadna inna solistka nie sprzedała w swojej karierze więcej biletów na koncerty

Mając na koncie ponad 200 milionów sprzedanych płyt, Tina Turner jest uważana za jedną z odnoszących największe sukcesy piosenkarek wszechczasów. Trafiła także do Księgi Rekordów Guinnessa - żadna inna solistka nie sprzedała w swojej karierze więcej biletów na koncerty niż Turner – podkreśla 20min.ch.

Para mieszkała krótko w Niemczech (skąd pochodzi Bach), a w 1994 roku przeniosła się na stałe do Szwajcarii. "Erwin Bach był osobą mającą duży wpływ na Turner i jej karierę, wspierał ją jako mąż, menedżer i powiernik, a nawet uratował jej życie" – podkreśla 20min. Bach był do końca u boku Turner – także wtedy, kiedy "zdiagnozowano u niej nowotwór w 2016 roku i gdy doznała udaru mózgu w 2013 roku. Dzięki oddaniu nerki uratował życie Tiny Turner".

Turner długo czekała na sukces, odniosła go dopiero wraz z piątą solową płytą - "Private Dancer". Album ten odniósł gigantyczny sukces: sprzedał się w ok. 20 mln egzemplarzy na całym świecie, przynosząc artystce 23 mln dolarów tylko z USA. Towarzysząca płycie trasa koncertowa w 1985 roku przyniosła dodatkowe 7 mln dolarów. Będącej na fali piosenkarki nie można już było zatrzymać – dodaje 20min. W ciągu kilku lat zgromadziła majątek w wysokości ok. 50 mln dolarów.