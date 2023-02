Muszą usunąć popularną aplikację. Biały Dom wyznaczył termin

czytaj dalej

Za paprykę trzeba płacić dwa razy więcej niż rok temu. - Czy to jest sytuacja, w której możemy mówić o bezpieczeństwie żywnościowym? Czy aby na pewno ludzi na to stać? - zwraca uwagę w rozmowie z TVN24 Biznes Paweł Myziak ze Zrzeszenia Producentów Papryki RP. Jakub Olipra, starszy ekonomista z Credit Agricole tłumaczy, że wysokie ceny to między innymi efekt rosnących rachunków za energię i nawozy oraz kosztów pracy.