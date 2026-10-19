Ze świata Kolejne aplikacje z ograniczeniami wiekowymi. Nowy pomysł rządu Oprac. Paulina Karpińska |

Nowacka o kwestii ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: sakkmesterke/Shutterstock

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Rząd wskazał TikToka, Snapchata i Robloxa jako platformy, które w obecnej postaci mają zostać objęte restrykcjami. Surowymi ograniczeniami wiekowymi może być również objęty YouTube.

Nowe przepisy mają chronić dzieci do 16 roku życia przed szkodliwymi treściami, uzależniającymi funkcjami i niepożądanymi kontaktami z nieznajomymi. Za skuteczną weryfikację wieku użytkowników mają odpowiadać same firmy technologiczne.

Nowe przepisy mają objąć też gry

- Istnieją platformy, które pod pozorem gier oferują mechanizmy sterowane algorytmami i nielegalne reklamy skierowane do dzieci. Chcemy, aby również one zostały objęte przepisami - powiedziała w rozmowie z telewizją NRK ministra ds. dzieci i rodziny Lene Vaagslid.

Dotychczasowe plany rządu nie obejmowały gier czy komunikatorów. Prace nad proponowanymi ograniczeniami mają potrwać do końca 2026 roku.