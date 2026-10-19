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Ze świata

Kolejne aplikacje z ograniczeniami wiekowymi. Nowy pomysł rządu

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Dziecko przed komputerem
Nowacka o kwestii ograniczenia dostępu do mediów społecznościowych dla dzieci i młodzieży
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: sakkmesterke/Shutterstock
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Norweski rząd chce wprowadzić limit wieku dla kolejnych usług internetowych. Ograniczenia mają objąć nie tylko media społecznościowe, ale także gry, takie jak Roblox, komunikatory oraz YouTube - zapowiedziano w poniedziałkowym komunikacie rządu. 

Rząd wskazał TikToka, Snapchata i Robloxa jako platformy, które w obecnej postaci mają zostać objęte restrykcjami. Surowymi ograniczeniami wiekowymi może być również objęty YouTube.

Nowe przepisy mają chronić dzieci do 16 roku życia przed szkodliwymi treściami, uzależniającymi funkcjami i niepożądanymi kontaktami z nieznajomymi. Za skuteczną weryfikację wieku użytkowników mają odpowiadać same firmy technologiczne.

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Nowe przepisy mają objąć też gry

- Istnieją platformy, które pod pozorem gier oferują mechanizmy sterowane algorytmami i nielegalne reklamy skierowane do dzieci. Chcemy, aby również one zostały objęte przepisami - powiedziała w rozmowie z telewizją NRK ministra ds. dzieci i rodziny Lene Vaagslid.

Dotychczasowe plany rządu nie obejmowały gier czy komunikatorów. Prace nad proponowanymi ograniczeniami mają potrwać do końca 2026 roku.

Źródło: PAP
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Tagi:
social mediaGry komputerowedzieciNorwegia
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