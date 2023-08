Popularna chińska aplikacja z kolejnym zakazem

Władze Nowego Jorku zdecydowały o zakazaniu TikToka na urządzeniach wykorzystywanych przez urzędników, powołując się na obawy dotyczące bezpieczeństwa. Metropolia dołączyła do grona wielu amerykańskich miast i stanów, które nałożyły podobne ograniczenia na tę popularną aplikację do udostępniania krótkich filmów.

Z TikToka, należącego do chińskiego koncernu technologicznego ByteDance, korzysta ponad 150 milionów Amerykanów. Od wielu miesięcy w USA przewija się dyskusja na temat bezpieczeństwa danych przetwarzanych przy okazji używania aplikacji i możliwości korzystania z nich przez chiński rząd. Wcześniej pisaliśmy m.in. o tym, że korzystania z TikToka zakazał stan Montana .

TikTok dla nie urzędników Nowego Jorku

Agencje miasta Nowy Jork są zobowiązane do usunięcia aplikacji w ciągu 30 dni, a pracownicy utracą dostęp do aplikacji i jej witryny na urządzeniach i sieciach należących do miasta. Wcześniej stan Nowy Jork zakazał TikTok na służbowych urządzeniach mobilnych urzędników.