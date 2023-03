Popularna aplikacja wprowadza limit czasu

"W nadchodzących tygodniach każde konto należące do użytkownika poniżej 18. roku życia otrzyma automatyczny 60-minutowy dzienny limit czasu przed ekranem. Jeśli limit ten zostanie osiągnięty, młody użytkownik zostanie poproszony o podanie hasła, aby móc kontynuować przeglądanie aplikacji" - wyjaśniono w informacji prasowej.

Limit 60 minut na TikToku

"Przykładowo, osoby w wieku 13-15 lat mają domyślnie ustawione prywatne konta, co umożliwia im dokonywanie świadomych wyborów dotyczących tego, co, kiedy i komu chcą udostępniać. Bezpośrednie wiadomości są dostępne tylko dla osób od 16. roku życia, a jeśli ktoś chce prowadzić streaming na żywo, musi mieć ukończone 18 lat. Dla przypomnienia - 13 lat to minimalny dopuszczalny wiek użytkownika TikToka" - wskazano.