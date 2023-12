Gigantyczna akcja serwisowa Tesli. Ponad dwa miliony samochodów do naprawy

Tesla wycofuje ponad dwa miliony aut w Stanach Zjednoczonych, by zainstalować nowe zabezpieczenia w systemie wspomagania kierowcy Autopilot - podał Reuters. Agencja wyjaśniła, że federalny regulator wyraził obawy dotyczące bezpieczeństwa pojazdów.

BBC zwraca uwagę, że aktualizacja oprogramowania Autopilota odbywa się automatycznie i nie wymaga wizyty w salonie lub warsztacie , ale mimo to nadal jest określana przez amerykański organ regulacyjny jako wycofanie.

Tesla wycofuje dwa miliony aut

Pełniąca obowiązki administratora NHTSA Ann Carlson pochwaliła Teslę za zgodę na wycofanie. - Jedną z rzeczy, które ustaliliśmy, jest to, że kierowcy nie zawsze zwracają uwagę, gdy ten system jest włączony - powiedziała podczas przesłuchania w Izbie Reprezentantów.

Reakcja Tesli

Tesla oświadczyła, że nie zgadza się z analizą NHTSA, ale wdroży bezprzewodową aktualizację oprogramowania, która "włączy dodatkowe elementy sterujące i alerty do tych już istniejących w pojazdach, których to dotyczy, aby jeszcze bardziej zachęcić kierowcę do przestrzegania ciągłej odpowiedzialności za prowadzenie pojazdu, gdy Autosteer jest włączony".