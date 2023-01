Tak wygląda drukowanie piętrowego domu. Pierwsza taka budowa w USA

Drukowanie domu

Co jeszcze różni drukowanie budynku od stawiania go dotychczasowymi metodami? Zamiast nad wieloma robotnikami czuwać trzeba przede wszystkim nad jedną maszyną - drukarką. Na placu budowy potrzeba mniej pracowników, ponieważ to drukarka wykonuje ciężkie prace, takie jak m.in. przenoszenie wszelkich elementów i materiałów. Do "wydrukowania" budynku dzięki temu wystarczy zaledwie 4-5 osób na placu budowy. Budowa technologią druku 3D jest także nieporównywalnie szybsza.