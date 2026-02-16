Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku

Taylor Swift na scenie podczas pierwszego wieczoru trasy "The Eras Tour", 17 marca 2023, Glendale.
Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów
Źródło: Reuters
Firma, która ubiegała się o rejestrację znaku towarowego dla linii pościeli o nazwie "Swift Home" wycofała swój wniosek - poinformował portal BBC. Decyzja zapadła w miniony weekend, po sprzeciwie prawników amerykańskiej piosenkarki Taylor Swift. Artystka zarejestrowała ponad 300 znaków towarowych w USA i innych krajach.

Przedstawiciel firmy Cathay Home, zajmującej się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego w dużych sieciach handlowych, powiedział BBC, że rezygnacja wynika z faktu, iż sporny znak nie był "niezbędny dla działalności spółki".

Blokada wniosku

Zespół Taylor Swift skierował 11 lutego pismo do urzędu patentowego z prośbą o zablokowanie wniosku firmy. Prawnicy gwiazdy argumentowali, że istnieje zbyt duże podobieństwo między wzorami zastrzeżonymi przez piosenkarkę a znakiem towarowym spółki. Ich zdaniem mogłoby to wprowadzać konsumentów w błąd i sugerować, że artystka promuje te produkty.

Ting Geng z kancelarii Geng and Associates, reprezentującej Cathay Home, oświadczyła, że po przeanalizowaniu sytuacji wniosek o rejestrację wycofano. - Takie decyzje są często podyktowane względami praktycznymi i komercyjnymi - stwierdziła. Dodała również, że firma zawarła wcześniej z zespołem piosenkarki "porozumienie o współistnieniu" dotyczące innego zarejestrowanego już znaku "Swift Home".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
"Melania". Film "gorszy niż leczenie kanałowe"?

"Melania". Film "gorszy niż leczenie kanałowe"?

Natalia Szostak
Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu

Rząd "pożyczył" jej twarz. Sprawa trafiła do sądu

Tech

Ponad 300 znaków towarowych Swift

Cathay Home, posiadająca biura w Ameryce Północnej i Chinach, złożyła wniosek o rejestrację marki pościeli pod koniec 2025 r. W sprzeciwie złożonym w zeszłym tygodniu do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zespół Swift wskazał, że sposób stylizacji słowa "Swift" w logotypie firmy był niemal identyczny z zastrzeżonym przez piosenkarkę znakiem pisanym kursywą.

Prawnicy artystki uznali, że znak ten buduje "fałszywe skojarzenie" z gwiazdą i został stworzony z myślą o wykorzystaniu jej renomy oraz rozpoznawalności do budowy marki firmy. Z dokumentów wynika, że Taylor Swift posiada federalne znaki towarowe chroniące jej nazwisko oraz projekty na licznych produktach - od pościeli i odzieży po artykuły muzyczne.

Gwiazda zarejestrowała ponad 300 znaków towarowych w USA i innych krajach, zabezpieczając swoje imię, inicjały, tytuły albumów oraz wybrane teksty piosenek. Majątek artystki szacuje się na ponad 1 mld dol. - do czego przyczyniła się również słynna "The Eras Tour", która z wynikiem ponad 2 mld dol. stała się najbardziej dochodową trasą koncertową w historii.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski/ams

Źródło: BBC

Źródło zdjęcia głównego: Kevin Winter/Getty Images for TAS Rights Mana via CNN Newsource

Udostępnij:
Tagi:
Taylor SwiftMarkiUSA
Zobacz także:
kryptowaluty
Realne koszty sporu o kryptowaluty. "Rozmawiamy z poszkodowanymi. Nie mają nic"
Pieniądze
Chińskie samochody elektryczne
"Bardzo mi się to podoba. Niech Chiny przyjdą"
Moto
Ropa drożeje. Na linii USA-Iran napięcie
Rynek ropy wstrzymuje oddech przed rozmowami USA-Iran
Rynki
Warszawa wieżowce, biurowce, warszawska Wola, biznes, warszawski widok, skyline
Płace, zatrudnienie i dane o przemyśle. Taki będzie tydzień w gospodarce
Z kraju
pieniadze mieszkanie dom PLN shutterstock_2623833497
Polacy polubili luksus. W tym segmencie popyt rośnie
Nieruchomości
Rosjanie w Afryce
Ryby z Afryki w służbie Kremla. Tak Putin zarabia na wojnę
Ze świata
Pekin, Chiny
Chińskie zbliżenie. Ukłon w stronę Kanady i Wielkiej Brytanii
Ze świata
Lotnisko Newark-Liberty, nieopodal Nowego Jorku
Trudna sytuacja w USA. Możliwy paraliż ruchu lotniczego
Ze świata
Chiny. Rok "smutnego konia". Zabawka stała się hitem, choć za jej powstaniem stoi błąd pracownika
Fala memów. Nowy trend buntem wobec propagandy
Ze świata
Sklep Action w Poznaniu
Duża sieć wycofuje produkt. Wykryto azbest
Z kraju
Barack Obama
Czy kosmici istnieją? Obama odpowiada
Ze świata
Warszawa
"Bolesna" niespodzianka w PIT. "System karze takie osoby"
Maja Piotrowska
shutterstock_1861102306
Podatki 2026 czas zacząć. Logowanie do Twój e-PIT
Dla pracownika
Paryskie lotnisko Paryż-Charles de Gaulle jest drugim najbardziej obciążonym portem lotniczym Europy
Lotniska odwołują loty
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Rośnie kumulacja w Lotto
Pieniądze
pieniadze podatki kalkulator praca biuro wydatki shutterstock_2722823339
Czas na PIT. Tego boi się większość
Z kraju
shutterstock_2470127991
Jak zalogować się do KSeF? Resort wyjaśnia
Dla firm
Grenlandia
Dania ma jasny komunikat dla turystów z USA
pieniądze kasa pln portfel shutterstock_2684073217
Polacy w obliczu kryzysu. Niepokojące wyniki badania
Pieniądze
Merz, Macron i Starmer
Starmer: to jest waluta naszych czasów
Ze świata
Colombo, Sri-Lanka, shutterstock_1298350261
Wyspa przeżywa oblężenie. Gwałtowny wzrost cen
Delcy Rodriguez przyjmuje amerykańską delegację w Caracas
Przejęcie władzy za zgodą USA. Trump: już to zrobiliśmy
Ze świata
Zakupy w supermarkecie (zdjęcie poglądowe)
Co z opakowaniami po mleku? "Będziemy przekonywać Unię Europejską"
Z kraju
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot rośnie do 170 milionów złotych
Pieniądze
Nowe rozporządzenie unijne wprowadzi zakaz sprzedaży samochodów spalinowych
Ministerstwo chce zmian w kamieniach milowych
Ze świata
shutterstock_2182019307_1
Stoi za sukcesem kultowej postaci. Odchodzi po blisko pół wieku
Ze świata
Reakcja posłów na wyniki głosowania w sprawie programu SAFE
Prawdy i mity w sprawie SAFE. "Wstyd"
Jan Piotrowski
Statua wolności shutterstock_1661796682
Odwracają się od USA. Straty liczone w miliardach
Panorama współczesnego Pekinu
Wprowadzają zakaz budowy nowych fabryk e-papierosów
Ze świata
shutterstock_2211362781
Porozumienie ze związkami. Polski gigant wchodzi w tryb oszczędności
Z kraju

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica