Tak Taylor Swift pilnuje swojej marki. Firma rezygnuje z rejestracji znaku

Przedstawiciel firmy Cathay Home, zajmującej się sprzedażą artykułów gospodarstwa domowego w dużych sieciach handlowych, powiedział BBC, że rezygnacja wynika z faktu, iż sporny znak nie był "niezbędny dla działalności spółki".

Blokada wniosku

Zespół Taylor Swift skierował 11 lutego pismo do urzędu patentowego z prośbą o zablokowanie wniosku firmy. Prawnicy gwiazdy argumentowali, że istnieje zbyt duże podobieństwo między wzorami zastrzeżonymi przez piosenkarkę a znakiem towarowym spółki. Ich zdaniem mogłoby to wprowadzać konsumentów w błąd i sugerować, że artystka promuje te produkty.

Ting Geng z kancelarii Geng and Associates, reprezentującej Cathay Home, oświadczyła, że po przeanalizowaniu sytuacji wniosek o rejestrację wycofano. - Takie decyzje są często podyktowane względami praktycznymi i komercyjnymi - stwierdziła. Dodała również, że firma zawarła wcześniej z zespołem piosenkarki "porozumienie o współistnieniu" dotyczące innego zarejestrowanego już znaku "Swift Home".

Ponad 300 znaków towarowych Swift

Cathay Home, posiadająca biura w Ameryce Północnej i Chinach, złożyła wniosek o rejestrację marki pościeli pod koniec 2025 r. W sprzeciwie złożonym w zeszłym tygodniu do Urzędu Patentów i Znaków Towarowych Stanów Zjednoczonych (USPTO) zespół Swift wskazał, że sposób stylizacji słowa "Swift" w logotypie firmy był niemal identyczny z zastrzeżonym przez piosenkarkę znakiem pisanym kursywą.

Prawnicy artystki uznali, że znak ten buduje "fałszywe skojarzenie" z gwiazdą i został stworzony z myślą o wykorzystaniu jej renomy oraz rozpoznawalności do budowy marki firmy. Z dokumentów wynika, że Taylor Swift posiada federalne znaki towarowe chroniące jej nazwisko oraz projekty na licznych produktach - od pościeli i odzieży po artykuły muzyczne.

Gwiazda zarejestrowała ponad 300 znaków towarowych w USA i innych krajach, zabezpieczając swoje imię, inicjały, tytuły albumów oraz wybrane teksty piosenek. Majątek artystki szacuje się na ponad 1 mld dol. - do czego przyczyniła się również słynna "The Eras Tour", która z wynikiem ponad 2 mld dol. stała się najbardziej dochodową trasą koncertową w historii.

