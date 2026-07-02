Ze świata Na ten ślub czeka świat. Tyle ma to kosztować Oprac. Wiktor Knowski |

Taylor Swift nabyła prawa do swoich pierwszych albumów Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Sarah Yenesel/EPA/PAP

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Swift - największa gwiazda współczesnej muzyki pop i Kelce - trzykrotny mistrz NFL ogłosili swoje zaręczyny pod koniec sierpnia ubiegłego roku. Według doniesień amerykańskich mediów ich uroczystości ślubne mają odbyć się na "najsłynniejszej arenie świata" - Madison Square Garden.

CNN potwierdził, że w tym tygodniu w MSG mają odbyć się dwa wydarzenia związane z ich ślubem - próba generalna w czwartkowy wieczór oraz właściwe, huczne przyjęcie na 1000 osób następnego dnia. Reporterzy potwierdzili już wydanie pozwolenia na zamknięcie ulicy w tej okolicy. Plotka głosi też, że na scenie ma wystąpić wokalistka Stevie Nicks - przekazał portal.

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- Fakt, że to obiekt w mieście, w którym Taylor ma swój dom, a do tego miejsce łączące świat muzyki i sportu, czyni go idealną scenerią dla ich związku - powiedziała w rozmowie z CNN Tracy Taylor Ward, projektantka luksusowych wesel.

Organizatorka luksusowych wesel, która w rozmowie z amerykańską stacją chciała zachować anonimowość ze względu na prywatność swoich klientów, oszacowała, że taka uroczystość w Garden mogłaby kosztować od 15 do 20 milionów dolarów. Inny znany organizator imprez - Jason Rhee - ocenił te koszty na około 10 milionów dolarów.

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Ślub Swift-Kelce. Szacunkowy koszt

Po pierwsze para musi opłacić koszt wynajmu miejsca. Według portalu The Knot w USA jest to średnio wydatek rzędu ok. 13 tys. dolarów. Cena drastycznie rośnie w przypadku obiektu, w którym bilety w pierwszym rzędzie na finały NBA kosztowały niedawno 220 000 dolarów - dodaje CNN. Rhee szacuje, że same koszty wynajmu i logistyki mogą pójść w miliony - wliczając w to dni potrzebne na montaż i demontaż dekoracji oraz sprzętu. Portal TMZ podał, że rezerwacja MSG to koszt rzędu miliona dolarów za noc.

Ira Levy, który odpowiadał za oświetlenie i nagłośnienie na weselach celebrytów, w tym indyjskiej rodziny Ambani czy Ivanki Trump, twierdzi, że w miejscu takim jak Madison Square Garden ceny samego oświetlenia mogą zaczynać się od 650 tys. dolarów, a kończyć na "prawie milionie". Dla porównania dodał, że oświetlenie wielkich wesel organizowanych w luksusowych namiotach kosztuje zazwyczaj od 150 tys. do 300 tys. dolarów za całą imprezę. Z kolei anonimowa organizatorka wesel przyznała, że choć widziała już ludzi wydających na kwiaty i dekoracje do 500 tys. dolarów. Jednak Swift - biorąc pod uwagę rozmiary areny - mogłaby bez problemu dobić do miliona dolarów lub więcej.

Ślub na miarę koncertu Taylor Swift

Uroczystości weselne pary w MSG to gigantyczna produkcja, w którą zaangażowane są zastępy ludzi: od obsługi scenicznej po monterów odpowiedzialnych za podwieszanie sprzętu. To i tak droga usługa, ale w Madison Square Garden większość tych pracowników należy do związków zawodowych. Oznacza to, że koszty pracy są tam znacznie wyższe niż w wielu innych częściach USA. Obiekt współpracuje m.in. ze związkiem IATSE Local One, reprezentującym ekipy techniczne. Kolejnym dużym kosztem będzie ochrona - nie tylko dla samej pary, ale i dla ich znanych gości.

Pozostaje też kwestia toalet. Trudo sobie wyobrazić celebrytów z pierwszej ligi stojących w kolejkach do standardowych stadionowych kabin. - Całkiem prawdopodobne, że Swift i Kelce stworzą własne łazienki lub wybudują wewnątrz nowe ścianki działowe - sugeruje Ward.

Do tego trzeba doliczyć dekoracje. - MSG wygląda surowo i zimno - to absolutne przeciwieństwo tego, co kojarzy się z romansem i ślubem - dodaje Ward. Swift "jest przyzwyczajona do budowania scenografii od zera i wynajmowania stadionów na wiele dni". Ward wyobraża sobie stworzenie "przestrzeni w przestrzeni", na wzór specjalnych namiotów i konstrukcji, które są obecnie hitem na luksusowych weselach. Jak podawał "Vogue", montaż jednego z takich namiotów zajął nawet pięć dni i kosztował nawet milion dolarów.

Wydanie 10 milionów dolarów na ślub wydaje się kwotą astronomiczną, jednak dla osoby, której majątek szacuje się na 2,1 miliarda dolarów (według indeksu miliarderów Bloomberga), 10 milionów to mniej niż 1 proc. fortuny - wylicza CNN.

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