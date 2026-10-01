Ze świata Niemcy walczą z drożyzną na stacjach. Chwilowa ulga dla kierowców Oprac. Alicja Skiba |

Niemcy obniżają ceny paliw Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: jhxfilm/Shutterstock

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W Niemczech od północy benzynę i olej napędowy obejmuje obniżka podatku w wysokości 16,7 centa na litr. To środek wprowadzony przez rząd z uwagi na utrzymujące się wysokie ceny paliw, spowodowane m.in. wojną na Bliskim Wschodzie.

Spadek cen w Niemczech

Według monitorującego ceny paliw w Niemczech portalu Tankerkoenig średnie ceny w skali kraju spadły w czwartek w porównaniu ze środą o ok. 10-11 eurocentów za litr.

Jak wynika z danych portalu ADAC, w wielu miejscach benzyna Super E10 była oferowana za mniej niż dwa euro za litr. Występowały jednak różnice regionalne - w Berlinie, Monachium, Stuttgarcie i Lipsku takich ofert było bardzo dużo, w Hamburgu tylko kilka, a w Kolonii w czwartek rano żadna stacja nie sprzedawała benzyny za mniej niż dwa euro za litr.

Kolejna obniżka w tym roku

Ekonomiści są podzieleni w ocenach tego, czy obniżka cen będzie trwała i w jakim stopniu w dłuższym terminie ulga podatkowa zostanie przerzucona na zmotoryzowanych.

To druga w tym roku czasowa obniżka podatków od paliw w Niemczech. Podobne rozwiązanie obowiązywało w maju i czerwcu.