Tankowiec w ogniu. Płonie od piątku

Możliwa katastrofa ekologiczna

"Ciągłe ataki Huti grożą wyciekiem miliona baryłek ropy do Morza Czerwonego (…) Huti wyraźnie pokazali, że są skłonni zniszczyć rybołówstwo i regionalne ekosystemu, na których polegają Jemeńczycy i inne społeczności" – napisano w komunikacie Departamentu Stanu. "Wzywamy Huti do natychmiastowego zaprzestania tych działań oraz apelujemy do innych krajów, by wystąpiły naprzód i pomogły zapobiec tej katastrofie ekologicznej" - dodano.