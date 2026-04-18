Iran otwiera Ormuz, USA nie odpuszczają

Oprac. Jan Sowa
Ormuz – cieśnina
Trump o rozmowach z Iranem: dobrze się dogadujemy, ale kto wie
Źródło: Reuters
Kilka tankowców płynie w konwoju przez cieśninę Ormuz, wybierając szlak na południe od wyspy Larak przy irańskim wybrzeżu. Jak podała agencja Reuters, informacje te pochodzą z systemów monitorujących ruch jednostek na morzu.

Jak wynika z danych udostępnianych przez stronę MarineTraffic, konwój składa się z czterech jednostek przewożących gaz skroplony oraz kilku transportujących produkty ropopochodne i chemiczne. Kolejne tankowce przemieszczają się na wodach Zatoki Perskiej, zmierzając w kierunku Ormuzu.

USA znowu luzuje sankcje na rosyjską ropę

Otwarcie cieśniny Ormuz

W piątek władze Iranu ogłosiły otwarcie cieśniny Ormuz dla wszystkich statków handlowych na czas trwania rozejmu w wojnie z USA i Izraelem, czyli do wtorku (21 kwietnia) wieczorem.

Prezydent USA Donald Trump potwierdził otwarcie tego szlaku wodnego, ale zapowiedział też utrzymanie blokady irańskich portów do czasu zawarcia ostatecznego porozumienia z tym państwem.

Przewodniczący irańskiego parlamentu Mohammad Bager Ghalibaf zagroził w reakcji na to stanowisko Waszyngtonu, że władze w Teheranie ponownie zamkną cieśninę, jeśli Stany Zjednoczone nie zniosą blokady morskiej Iranu. Ormuz jest kluczowym szlakiem morskim, którym wywożone są surowce z regionu Zatoki Perskiej. W normalnych warunkach tą trasą przepływa 20 proc. zużywanej na świecie ropy i skroplonego gazu ziemnego.

Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Zatoka Perska i cieśnina Ormuz
Źródło: PAP/Michał Czernek
Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Reuters

Jan Sowa
Jan Sowa
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
