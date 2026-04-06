Tankowce z LNG płyną w kierunku cieśniny. Możliwy precedens w dostawach gazu

Jerzy Marek Nowakowski w "Faktach po Faktach": blokada cieśniny Ormuz to większa katastrofa niż Wietnam

Według systemów śledzenia statków, jednostki Al Daayen oraz Rasheeda, które pod koniec lutego załadowały surowiec w katarskim terminalu, płyną na wschód w kierunku ujścia cieśniny w pobliżu Omanu. Dotychczas tankowce pozostawały unieruchomione w Zatoce Perskiej z powodu niemal całkowitego zamknięcia cieśniny Ormuz przez Iran.

Blokada kluczowego szlaku

Dane wskazują, że Al Daayen kieruje się do Chin - największego odbiorcy LNG z Kataru. Porty docelowe nie są jednak ostateczne, a jednostki mogą w każdej chwili zmienić kurs. Jak dotąd, od rozpoczęcia amerykańsko-izraelskich ataków na Iran pod koniec lutego, przez cieśninę Ormuz nie przepłynął żaden załadowany tankowiec LNG.

Blokada tego kluczowego szlaku wodnego odcięła rynki światowe od surowców energetycznych, zakłócając około jednej piątej globalnych dostaw LNG. W miniony weekend przez cieśninę przepłynął co prawda jeden tankowiec, jednak najprawdopodobniej nie posiadał on ładunku.

Z danych firmy Kpler, na które powołuje się Bloomberg, wynika, że w ciągu ostatnich tygodni Katar dostarczył do Kuwejtu dwie partie LNG. Dostawy te pochodziły jednak ze zbiorników magazynowych i nie wymagały przepłynięcia przez cieśninę Ormuz.

Ogromne straty Kataru

Monitorowanie ruchu jednostek w Zatoce Perskiej jest utrudnione ze względu na zakłócenia sygnałów elektronicznych oraz celowe wyłączanie transponderów przez załogi przepływające przez strefy zagrożenia. Według bazy Equasis, operatorem statku Al Daayen jest firma Seapeak, a właścicielem Rasheeda firma Nakilat.

Udrożnienie ruchu przez cieśninę Ormuz jest bardzo ważne dla Kataru, który w zeszłym roku odpowiadał za niemal 20 proc. światowych dostaw LNG. Jego główny terminal w Ras Laffan - będący równocześnie największym na świecie zakładem eksportowym LNG - pozostaje zamknięty od czasu irańskich ataków ponad miesiąc temu.

Od momentu rozpoczęcia nalotów USA i Izraela 28 lutego, Iran blokuje ruch tranzytowy na tym szlaku, zezwalając na rejsy wyłącznie własnym jednostkom lub statkom zatwierdzonym przez Teheran. Do tej pory żadna jednostka powiązana z Katarem nie pokonała cieśniny. Jednak w ostatnich dniach Iran zaczął dopuszczać do ruchu statki z krajów postrzeganych jako bliskie Stanom Zjednoczonym, w tym z Francji oraz Japonii.

Źródło: Bloomberg