Pobyt w hotelu tańszy niż wynajem mieszkania. Zaskakująca oferta

"Możemy zaoferować bardziej przystępne ceny"

Na stronach internetowych sieć B&B Hotels oferuje się pokoje w cenie od 500 euro za miesiąc pobytu. - Mieszkanie w hotelu to luksus, może być wygodne i przyjemne. Jeżeli ludzie do tej pory nie korzystali z takiej opcji, to dlatego, że była za droga. Teraz jednak sytuacja jest taka, że możemy zaoferować bardziej przystępne ceny - powiedziała "El Mundo" dyrektor w B&B Hotels, Lucia Mendez-Bonito.

- Teraz można mieszkać w centrum Madrytu, w pokoju hotelowym z balkonem, z widokiem na Puerta del Sol, i we wnętrzu zaprojektowanym przez znanego architekta Luisa Vidala – podkreśla dyrektorka. Można pojechać na miesiąc do Lizbony lub do Coimbry i kosztuje to tyle samo, albo mniej niż wynajęcie mieszkania.