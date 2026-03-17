Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Tak Rosja podsłuchuje Zachód. To technika znana z zimnej wojny

wieden austria shutterstock_1763428208_1
Źródło: TVN24
Anteny satelitarne na dachach należących do Rosji budynków w Wiedniu mają być dla Moskwy kluczowym narzędziem szpiegowania Zachodu - pisze dziennik "Financial Times". Technika jest znana już z czasów zimnej wojny.

Cytowani przez gazetę urzędnicy i eksperci zwracają uwagę, że Rosja podsłuchuje z Wiednia komunikację satelitarną i elektroniczną nie tylko w Europie, ale także na Bliskim Wschodzie i w Afryce.

Centrum operacyjne

- To jedna z naszych głównych obaw związanych z rosyjską aktywnością w tym regionie. Wiemy, że próbują podsłuchiwać komunikację rządową i wojskową państw członkowskich NATO przy pomocy tego, co tu mają. Wiedeń nabrał dla nich naprawdę dużego znaczenia, to jest ich centrum operacyjne w Europie - powiedział "FT" jeden z wysokich rangą europejskich dyplomatów z siedzibą w Wiedniu.

Dziennik zauważa, że po rosyjskiej inwazji na Ukrainę w 2022 r. wiele krajów europejskich wydaliło rosyjskich dyplomatów, natomiast neutralna Austria przyjęła bardziej liberalne podejście. Według austriackich służb wywiadowczych w mieście przebywa nadal około 500 rosyjskich dyplomatów, z których nawet jedna trzecia prawdopodobnie działa jako szpiedzy.

Austriacka agencja wywiadu wewnętrznego (DSN) ostrzegła niedawno, że "techniczne możliwości i elastyczne dostosowywanie rosyjskich stacji wywiadu sygnałowego (w Wiedniu - red.) stanowią poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa".

Dowiedz się więcej:

TVN24

Sieć rosyjskich anten

Przedstawiciel zachodnich służb wywiadowczych w austriackiej stolicy powiedział, że w ostatnich dwóch latach zaobserwowano montaż kilku nowych anten satelitarnych oraz innych nietypowych urządzeń na dachach należących do Rosji budynków, a uwagę zwracała częstotliwość, z jaką niektóre rosyjskie anteny są przestawiane.

Jak wyjaśnił, wskazuje to, że są one bardzo aktywnie wykorzystywane do śledzenia wielu satelitów, bo anteny służące do łączności ambasady z Moskwą nie wymagałyby przestawiania. W przeddzień Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa w lutym jedna z największych anten dachowych została przestawiona, a powróciła do poprzedniej pozycji dzień po zakończeniu konferencji - podał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

TVN24

"Miasto Rosjan"

Śledzenie zmian położenia anten może dać wgląd w zainteresowania Rosji w zakresie wywiadu sygnałowego (SIGINT), pisze "FT". Działająca w Wiedniu grupa inżynierów elektroników i pasjonatów komunikacji o nazwie NomenNescio dokumentuje zmiany na dachu największego rosyjskiego kompleksu w Wiedniu, żartobliwie nazywanego "Russencity", czyli "miasto Rosjan".

To położony na wschodnim brzegu Dunaju kompleks o powierzchni dziewięciu akrów, otoczony ogrodzeniem, składający się z kilku budynków mieszkalnych oraz szkoły dla dzieci rosyjskich dyplomatów. W jego centrum znajduje się sześciopiętrowy, ośmiokątny budynek, w którym mieści się rosyjska misja przy ONZ, a dach pokryty jest antenami satelitarnymi. Budowę kompleksu zaczęto w 1983 r. na polecenie ówczesnego szefa KGB Jurija Andropowa.

Erich Moechel z NomenNescio w rozmowie z "FT" wskazuje, że większość anten w "Russencity" jest skierowana na zachód. Zwrócił uwagę, że Wiedeń leży w "doskonałej lokalizacji" dla celów wywiadu sygnałowego, bo tylko nieco ponad 100 km na południowy wschód, w miejscowości Aflenz, znajduje się jedna z głównych europejskich stacji łączności satelitarnej. Ponadto stolica Austrii jest siedzibą wielu organizacji międzynarodowych, w tym OBWE, OPEC i licznych agencji ONZ takich jak Międzynarodowa Agencja Energii Atomowej (MAEA).

"Russencity" to jedna z zaledwie kilku rosyjskich placówek zajmujących się wywiadem sygnałowym. - Jak dotąd przeanalizowaliśmy właściwie tylko niewielką część tych działań - przyznał Moechel.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Opracował Wiktor Knowski

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
Tagi:
RosjaAustriaWojna w Ukrainie
Zwiń opisWięcej

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

