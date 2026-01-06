To miał powiedzieć Trump. "My zatrzymamy ropę"

Ekspert: w świetle prawa międzynarodowego uprowadzenie Maduro było krótkotrwałą wojną

Joe Scarborough, gospodarz porannego programu "Morning Joe", zrelacjonował telefoniczną rozmowę z Trumpem na temat interwencji w Wenezueli.

"My zatrzymamy ropę"

- Powiedziałem mu: "panie prezydencie, kiedy mówi pan, cytuję: 'będziemy wszystkim rządzić', to oczywiście rodzi głębokie obawy ze względu na katastrofę w Iraku". Odpowiedź prezydenta brzmiała: "Joe, różnica między Irakiem i tym jest taka, że Bush nie zatrzymał ropy. My zatrzymamy ropę" - opowiadał publicysta i były republikański kongresmen.

Dodał, że jest ciekawy, co o tym by pomyślał Zbigniew Brzeziński, ojciec współprowadzącej program Miki Brzezinski.

Trump miał również długo rozwodzić się nad doskonałością operacji wojskowej w Wenezueli i podkreślił, że wysyła to mocny sygnał o sile Ameryki przywódcom Rosji, Iranu i Chin.

Irak a Wenezuela

Prezydent USA wielokrotnie wcześniej mówił, że błąd amerykańskiej inwazji na Irak polegał m.in. na tym, że USA nie przejęły złóż irackiej ropy naftowej. W swoich wypowiedziach po operacji pojmania Nicolasa Maduro skupiał się też głównie na korzyściach, jakie USA osiągną z rewitalizacji wenezuelskiego sektora naftowego.

W poniedziałkowej rozmowie z telewizją NBC zapowiedział, że amerykańskie firmy naftowe mogą otrzymać od państwa rekompensatę za poniesione inwestycje w Wenezueli. Według m.in. Politico, amerykańskie koncerny nie są jednak chętne do powrotu do kraju, w tym ze względu na ryzyko polityczne.

Nacisk Trumpa na sprawę złóż surowców różni się od podejścia prezentowanego przez sekretarza stanu USA Marka Rubia, który w niedzielnych wywiadach podkreślał, że w sobotniej operacji "nie chodziło o zabezpieczenie pól naftowych". Rubio zapowiadał też, że chce, by zyski z wydobycia surowca trafiały do Wenezuelczyków i nie były rozkradane przez "niewielką garstkę piratów".

