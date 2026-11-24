Ze świata "Zawsze czułam, że wróci". Tajwan świętuje powrót szefa Nvidii Oprac. Alicja Skiba |

Jensen Huang znowu szefem Nvidii - reakcje rynków podsumował Sebastian Napieraj Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tajwan nie jest po prostu krajem pochodzenia Huanga. Ma również strategiczne znaczenie w branży technologicznej. Wyspa jest siedzibą producenta chipów i klienta Nvidii, firmy TSMC, oraz stanowi - w dziedzinie sztucznej inteligencji - kluczowe ogniwo w globalnym łańcuchu dostaw.

Wizyty Jensena Huanga w miejscu swojego urodzenia przyciągają tak duże tłumy fanów i dziennikarzy, że zjawisko doczekało się specjalnej nazwy, "Jensanity" - od imienia miliardera i angielskiego słowa "insanity", czyli szaleństwo.

Ekrany na cześć szefa Nvidii

We wtorek na ekranie na dworcu autobusowym Banqiao w Nowym Tajpej wyświetlano zdjęcie Jensena Huanga, ubranego w charakterystyczną skórzaną kurtkę obok czerwonego serca i panoramy miasta. Napisy głosiły: "Czekamy na powrót króla" oraz "Czekamy na twój powrót, Jensen".

To tylko jeden z kilkunastu podobnych ekranów, relacjonuje Reuters. Pozostałe zostały poumieszczane w innych węzłach komunikacyjnych stolicy kraju Tajpej, w obszarze Nowego Tajpej oraz w mieście Taoyuan i wyświetlały nagranie trwające 217 sekund. Czas nie jest przypadkowy, nawiązuje do daty urodzin szefa Nvidii (17 lutego).

Tajwańczycy komentują powrót Huanga

Ustąpienie Huanga ze stanowiska prezesa jednej z najcenniejszych spółek świata wywołało szok na Tajwanie. W ubiegłym tygodniu znane osobistości z tajwańskiej branży technologicznej zorganizowały dwudniowy pokaz świetlny na wieżowcu Taipei 101, podczas którego wyświetlano slogany, takie jak: "Tajwan kocha Jensena", "Rodzina i przyjaźń" oraz "Rozwijajmy się razem".

Baner poparcia dla byłego szefa Nvidii Jensena Huanga w Tajpei, Tajwan Źródło zdjęcia: Reuters

Jego zwolennicy twierdzą jednak, że nigdy nie wykluczali jego powrotu.

- Tajwan z wielką radością wita powrót Jensena Huanga - powiedział w rozmowie z Reutersem Lee Chang-ken, prezes Cathay Financial, największej tajwańskiej grupy finansowej. - Liczymy na dalszy rozwój sztucznej inteligencji, aby tajwańskie firmy z łańcucha dostaw mogły nadal osiągać ogromne zyski - zaznaczył.

- Myślę, że dla Tajwanu to bardzo dobra wiadomość. Wystarczy spojrzeć, jak gwałtownie spadły notowania na tajwańskiej giełdzie w dniach po jego rezygnacji - oceniła pracownica dzielnicy finansowej Tajpej. - Jego wkład w rozwój Tajwanu był ogromny. Dlatego szczerze cieszę się z jego powrotu - dodała.

- Zawsze czułam, że wróci. Udało mu się. To wspaniałe - stwierdziła z kolei właścicielka restauracji Flower w stolicy kraju, którą Huang często odwiedzał w trakcie swoich wizyt na Tajwanie.

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Kontakty miliardera z tajwańskimi firmami

Jensen Huang przez dziesięciolecia budował osobiste bliskie relacje z liderami tajwańskiej branży technologicznej, pomagając w budowaniu sieci dostawców. Regularnie organizował na Tajwanie spotkania kadry kierowniczej takich firm z Tajwanu, jak TSMC, Foxconn, Wistron, Quanta Computer. Lokalne media nazywały je "kolacjami wartymi bilion dolarów", nawiązując do łącznej wartości rynkowej przedsiębiorstw.

W maju miliarder ogłosił Tajwan "epicentrum" rewolucji w dziedzinie sztucznej inteligencji i powiedział, że firma Nvidia planuje inwestować na wyspie około 150 mld dolarów rocznie.

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Kontrowersje wokół Jensena Huanga

Huang, który był współzałożycielem Nvidii w 1993 roku, przestał być prezesem spółki po pojawieniu się zarzutów, że miał trzy romanse, w tym jeden z kobietą podejrzaną o szpiegostwo na rzecz Chin oraz dwa z pracownicami. Mimo to po 11 dniach zarząd Nvidii przywrócił go na stanowisko po interwencji prezydenta USA.

W poniedziałek akcje Nvidii poszybowały w górę o ponad 30 proc., a wartość firmy podskoczyła o około 950 mld dolarów. We wtorek traciły jednak 8 proc.