Tajlandia zmienia zasady wjazdu dla zaszczepionych turystów

Tajlandia zapowiedziała, że od 1 lutego 2022 roku zostaną wprowadzone zmiany dla podróżnych zaszczepionych przeciw COVID-19. Powrócić ma zasada "Test and Go", zgodnie z którą przyjezdni będą musieli poddać się testowi na obecność koronawirusa, ale nie będzie już konieczna kilkudniowa kwarantanna.

Władze Tajlandii wydłużyły również godziny, w których restauracje mogą podawać alkohol - z 21.00 do 23.00. Bary i kluby nocne pozostaną jednak zamknięte.

Zasady wjazdu do Tajlandii

O szczegółach dotyczących nowych zasad wjazdu poinformowało w czwartek tajlandzkie biuro ds. przeciwdziałania pandemii (CCSA). Jak przekazał podczas konferencji prasowej rzecznik CCSA Taweesin Wisanyothin, wszyscy przyjezdni będą mieli obowiązek poddania się testowi na obecność koronawirusa po przylocie. Będzie obowiązywała 1-dniowa kwarantanna w oczekiwaniu na wynik testu RT-PCR, którą będzie trzeba odbyć w specjalnym hotelu typu SHA plus lub AQ. To zasada "Test and Go", która obowiązywała w tym kraju do 22 grudnia 2021 roku, ale została zawieszona w związku z obawami władz Tajlandii o wzrost zakażeń wariantem omikron.

SHA to skrót od Amazing Thailand Safety and Health Administration. Aby otrzymać status SHA plus, placówka musi spełniać wszystkie protokoły bezpieczeństwa, a dodatkowo co najmniej 70 proc. jej personelu zostało zaszczepionych przeciwko COVID-19.

Jeśli okaże się, że wynik testu jest negatywny, podróżni będą mogli swobodnie przemieszczać się po kraju. Co ważne, jeszcze jeden test będzie musiał być wykonany pięć dni później. Również będzie obowiązywała 1-dniowa kwarantanna do czasu uzyskania wyniku, którą będzie trzeba odbyć w specjalnym hotelu. "W przypadku pozytywnego wyniku testu RT-PCR podróżny przenoszony jest do szpitala i poddawany 10-dniowej kwarantannie/leczeniu zgodnie ze wskazaniami lekarza. Osoby towarzyszące, u których nie wykryto COVID-19, poddawane są 14-dniowej kwarantannie" - czytamy na stronach polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Powyższa zasada "Test and Go" dotoczy osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19, podróżujących drogą lotniczą z kilkudziesięciu wybranych państw, w tym z Polski.

Pozostałe osoby mogą skorzystać z procedury wjazdowej Sandbox, która funkcjonuje już teraz. Jest ona skierowana do podróżujących do obszarów Sandbox: Phuket, Surat Thani (Koh Samui, Koh Phangan, Koh Tao), Phang Nga, Krabi. Rzecznik CCSA w czwartek zapowiedział też rozszerzenie procedury Sandbox o obszary Pattaya i Koh Chang. Zgodnie z powyższą procedurą, podróżny ma obowiązek pozostania przez 7 dni w akredytowanym hotelu typu SHA+ lub AQ, w jednym z obszarów Sandbox. Hotel można opuścić po pierwszej dobie i otrzymaniu negatywnego wyniku testu RT-PCR. Po 7 dniach pobytu w Sandbox jest możliwość podróży po całej Tajlandii.

Ponadto osoby niezaszczepione i zaszczepione mogą skorzystać z procedury Alternative Quarantine. Procedura obejmuje przylatujących do innych portów lotniczych niż te objęte programami Sandbox, np. do Bangkoku. W tym przypadku na osoby zaszczepione jest nakładana 7-dniowa kwarantanna, a na niezaszczepione 10-dniowa kwarantanna - bez możliwości opuszczania hotelu. Następnie podróżny zyskuje możliwość podróżowania po całej Tajlandii.

Niezależnie od procedury wjazdowej, z której korzystamy, do wjazdu do Tajlandii wymagana jest rejestracja w systemie Thailand Pass, posiadanie negatywnego wyniku testu RT-PCR, wykonanego maksymalnie na 72 godziny przed wylotem, ubezpieczenie w wysokości minimum 50 tys. dolarów oraz rezerwacja pobytu w hotelu typu SHA+ lub AQ.

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, TVN24 Biznes