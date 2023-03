Zaginął cylinder z radioaktywną substancją. Ważny trop w poszukiwaniach

W zakładzie znaleziono w niedzielę duże ilości pyłu zanieczyszczonego promieniotwórczym izotopem cezu Cs-137. Ta sama substancja zawarta była w ważącym 25 kilogramów stalowym cylindrze, który zniknął z elektrowni w prowincji Prachinburi, około 160 km na wschód od Bangkoku. - Rozprzestrzenianie skażonego pyłu było ograniczone do wnętrza zakładu (…) Nie doszło do skażenia środowiska Prachinburi – oświadczył Kitkawin Aramrun, przedstawiciel Biura ds. Atomu dla Pokoju (OAP), krajowego urzędu nadzorującego badania jądrowe.

Radioaktywny pył

Gubernator prowincji Narong Nakhonchinda powiedział, że odkryto duże ilości skażonego pyłu. Według władz znaleziono go w zakładzie oddalonym o ok. 10 km od elektrowni i miał on związek z zaginionym cylindrem, choć samego cylindra nie odnaleziono – przekazał dziennik "Bangkok Post”" Brak cylindra wykryto 10 marca, ale nie jest jasne, kiedy dokładnie zniknął. Kierownictwo podejrzewało, że mógł zostać zabrany już 23 lutego i sprzedany na złom. Władze poszukują cylindra od momentu zgłoszenia jego zaginięcia, wykorzystując m.in. drony, roboty i wykrywacze promieniowania.