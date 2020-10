Mógł trafić za kratki za negatywne recenzje w internecie. Hotel wycofa pozew

Zgodnie z tajlandzkimi przepisami dotyczącymi zniesławienia i przestępstw komputerowych amerykański nauczyciel Wesley Barnes mógłby zostać za to skazany nawet na dwa lata więzienia i wysoką grzywnę. Według zawartej ugody Amerykanin ma przed końcem miesiąca przekazać hotelowi "formalne i szczere przeprosiny" i wysłać odpowiednie oświadczenia do mediów, tajlandzkiej organizacji turystycznej, ambasady USA i platformy TripAdvisor. Barnes został we wrześniu aresztowany przez tajlandzką policję imigracyjną, a po dwóch dniach zwolniony za kaucją – podał dziennik "Bangkok Post".