Szykują się zmiany na kolei. "Pasażerom będzie łatwiej zabierać rowery do pociągu"

"Aby zachęcić do zielonej mobilności, pasażerom będzie łatwiej zabierać rowery do pociągu. Przewoźnicy będą zobowiązani do zainstalowania miejsc rowerowych, a pasażerowie będą informowani o ich dostępnej liczbie. Co do zasady, w każdym pociągu będą co najmniej cztery miejsca na rowery " - czytamy w komunikacie prasowym opublikowanym na stronie internetowej Rady UE.