Szwedzka spółka wycofuje się z Polski. Powodem rosnące koszty

Garo
Rynek pracy. Upadłości firm w Polsce
Źródło: TVN24
Spółka Garo, produkująca w Polsce stacje ładowania aut elektrycznych, ogłosiła w poniedziałek decyzję o przeniesieniu swojego zakładu z Polski do Szwecji. Jako przyczyny firma wskazała wzrost kosztów prowadzenia działalności - w tym rosnące wynagrodzenia - oraz zmiany w procesach produkcyjnych.

"Decyzja oznacza, że ok. 80 pracowników w Polsce zostanie dotknięta zmianami, podczas gdy konieczne będzie zwiększenie produkcji w Hillerstorp i Gnosjoe (miasta na południu Szwecji)" - napisano w oświadczeniu.

Firma posiada zakład w Szczecinie. "Korzyści po stronie kosztów w Polsce zmniejszyły się ze względu na rosnące płace" - wyjaśniono, podając ten czynnik jako jeden z powodów.

Ponadto zwrócono uwagę, że obecne portfolio produktów spółki nie wymaga tak dużych nakładów pracy, jak wcześniej, co oznacza, że korzyści z niższych kosztów w Polsce mają mniejsze znaczenie. Firma, oprócz stacji do ładowania elektryków, wytwarza również inne podobne urządzenia.

Fabryka w Polsce trafi na sprzedaż

Według Garo konsolidacja działalności zostanie przeprowadzona etapami w 2026 r., a nieruchomość posiadana przez firmę w Polsce zostanie wystawiona na sprzedaż. Garo zakłada pozyskanie z tej transakcji od 110 do 130 mln koron (ok. 10-12 mln euro). Jednocześnie poinformowano o zamknięciu biura sprzedaży w Niemczech.

Założona w 1939 r. w Szwecji spółka Garo jest notowana na giełdzie w Sztokholmie. Firma w 2012 r. otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Szczecinie - pisze na swojej stronie internetowej.

Z produkcji w Polsce na początku br. zrezygnowała inna szwedzka firma, producent systemów wyposażenia dla magazynów Troax. Wówczas w komunikacie informującym o powrocie do Szwecji podkreślono, że spółka "zamiast dążyć do niskich kosztów, stawia na automatyzację, stabilność i długoterminową konkurencyjność".

Bartłomiej Ciepielewski
