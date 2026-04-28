Ze świata Odpadł kawałek koła od pociągu. Wstrzymano ruch

Usterkę stwierdzono w niedzielę w pociągu X2000 relacji Sztokholm-Goeteborg. Skład zatrzymano po usłyszeniu nietypowego dźwięku, jego źródłem, jak się później okazało, było odpadnięcie kawałka koła.

"Podjęliśmy decyzję o tymczasowym wycofaniu innych pojazdów X2000 w celu przeprowadzenia kontroli" - przekazało w oświadczeniu przedsiębiorstwo SJ.

Wstrzymanie ruchu kolejowego w Szwecji

W poniedziałek koleje anulowały łącznie 37 kursów pociągów, tysiące pasażerów musiało poszukać alternatywnych połączeń lub zmienić plany.

Nieznana jest przyczyna usterki. Według ekspertów cytowanych przez nadawcę publicznego SVT, pęknięcie koła mogło spowodować wykolejenie, a wyjaśnienie sprawy może potrwać kilka tygodni.

W poniedziałek po południu spółka SJ poinformowała o stopniowym rozpoczęciu przywracania kursów.

