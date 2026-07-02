Ze świata Szwecja wprowadza obowiązek gotówki dla sklepów Oprac. Wiktor Knowski |

Polska podpisała umowę ze Szwecją na budowę okrętów podwodnych. Materiał Ewy Wanger dla "Polska i Świat" Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: trezordia/Shutterstock

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Inne zmiany wprowadzone w środę w kraju to zobligowanie banków do przyjmowania wpłat od klientów indywidualnych oraz firm, a także rozszerzenie możliwości tymczasowych płatności offline kartami w przypadku awarii systemu.

Szwecja stawia na gotówkę

Centralny Bank Szwecji w marcu wydał zalecenie posiadania przez gospodarstwa domowe co najmniej 1000 koron (ok. 90 euro) w gotówce na osobę dorosłą w związku z niepewną sytuacją na świecie. Zachęcono do korzystania z banknotów i monet. Wcześniej bank centralny otworzył dwa magazyny z pieniędzmi, aby pomóc w utrzymaniu obiegu gotówki.

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W Szwecji, która jest jednym z najbardziej zinformatyzowanych krajów świata, ponad 90-95 proc. transakcji w sklepach jest bezgotówkowych i odsetek ten rośnie. W wielu miejscach w ogóle nie ma możliwości płacenia gotówką, co stanowi utrudnienie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i turystów.

Projekt wprowadzenia e-korony

Bank centralny w 2017 r. przeprowadził testy w ramach przygotowań do wprowadzenia elektronicznej waluty, e-korony. Projekt zawieszono jednak w 2023 r., w następstwie m.in. pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, gdy okazało się, że obieg fizycznego pieniądza jest ważny dla utrzymania funkcji społecznych.

Wraz z początkiem lipca w życie weszły w Szwecji również przepisy z zakresu integracji. Urzędy nie będą już uznawać małżeństw zawartych w innych krajach między osobami blisko spokrewnionymi, a pracownicy domów opieki muszą znać język szwedzki. Natomiast osoby korzystające z pomocy socjalnej dłużej niż trzy miesiące, jeśli są zdrowe, są zobowiązane do wykazania aktywności, np. w poszukiwaniu pracy.

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