Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Szwecja wprowadza obowiązek gotówki dla sklepów

|
SZTOKHOLM SZWECJA shutterstock_1175788303
Polska podpisała umowę ze Szwecją na budowę okrętów podwodnych. Materiał Ewy Wanger dla "Polska i Świat"
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: trezordia/Shutterstock
Sklepy spożywcze i apteki w Szwecji są zobowiązane do przyjmowania płatności gotówką. Ma to wzmocnić kraj na wypadek kryzysu lub wojny.

Inne zmiany wprowadzone w środę w kraju to zobligowanie banków do przyjmowania wpłat od klientów indywidualnych oraz firm, a także rozszerzenie możliwości tymczasowych płatności offline kartami w przypadku awarii systemu.

Szwecja stawia na gotówkę

Centralny Bank Szwecji w marcu wydał zalecenie posiadania przez gospodarstwa domowe co najmniej 1000 koron (ok. 90 euro) w gotówce na osobę dorosłą w związku z niepewną sytuacją na świecie. Zachęcono do korzystania z banknotów i monet. Wcześniej bank centralny otworzył dwa magazyny z pieniędzmi, aby pomóc w utrzymaniu obiegu gotówki.

>>> Ograniczenia w płatnościach gotówką? Ekspert: może spotkać się z oporem społecznym

W Szwecji, która jest jednym z najbardziej zinformatyzowanych krajów świata, ponad 90-95 proc. transakcji w sklepach jest bezgotówkowych i odsetek ten rośnie. W wielu miejscach w ogóle nie ma możliwości płacenia gotówką, co stanowi utrudnienie dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i turystów.

Projekt wprowadzenia e-korony

Bank centralny w 2017 r. przeprowadził testy w ramach przygotowań do wprowadzenia elektronicznej waluty, e-korony. Projekt zawieszono jednak w 2023 r., w następstwie m.in. pełnoskalowej inwazji Rosji na Ukrainę, gdy okazało się, że obieg fizycznego pieniądza jest ważny dla utrzymania funkcji społecznych.

Wraz z początkiem lipca w życie weszły w Szwecji również przepisy z zakresu integracji. Urzędy nie będą już uznawać małżeństw zawartych w innych krajach między osobami blisko spokrewnionymi, a pracownicy domów opieki muszą znać język szwedzki. Natomiast osoby korzystające z pomocy socjalnej dłużej niż trzy miesiące, jeśli są zdrowe, są zobowiązane do wykazania aktywności, np. w poszukiwaniu pracy.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
ZOBACZ TAKŻE:
50 min
Tusk posiedzenie rządu
"Tusk wybuchł". Za co wicepremier usłyszał "wiele ostrych słów"?
TVN24
Anna Lewandowska
"Wydaje nam się, że to wyraz bezczelności". Burza wokół Anny Lewandowskiej
Sebastian Zakrzewski
26 min
Jarosław Kaczyński
Profesor o słowach Kaczyńskiego: to jest nieprawda
TVN24
Źródło: PAP
Tagi:
SzwecjaGotówka
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
paczka, przesyłka
Koniec tanich paczek bez cła. Zmiany weszły w życie
Ze świata
Taylor Swift, Travis Kelce
Na ten ślub czeka świat. Tyle ma to kosztować
Ze świata
Donald Trump
"Nie pozwolimy na to". Trump ostrzega Chiny
Ze świata
Jolanta Sobierańska-Grenda
Ponad 700 tysięcy złotych "innych dochodów". Ministra zdrowia wyjaśnia
Donald Trump
Trump skomentował dane dotyczące swojego majątku
Ze świata
szkola dziecko plecak rodzic rodzice corka S shutterstock_1151079065
Dodatkowe pieniądze na dziecko. Ruszył nabór wniosków
Miłosz Motyka
Ile zapłacimy za paliwo? Minister odpowiada
Moskwa. Widok na Kreml
Pokłosie ataków Ukrainy. Zwrot w stronę Indii
Ze świata
konsole do gier, gry komputerowe, sklep
PlayStation bez płyt. Przełomowa decyzja Sony
Tech
pieniądze portfel złotówki
Tyle wynosi świadczenie wspierające. Zobacz kwoty
Pieniądze
2306_superwizjer_hreit_sapota
Sąd ogłasza upadłość HREIT
Londyn, widok na Tower Bridge
"Czarna dziura" w budżecie. Media alarmują
Ze świata
Granica fińsko-rosyjska
Nagła decyzja Rosji. Zamknięte przejścia graniczne
Ze świata
TikTok
TikTok zawiera ugodę z 15-latkiem. To część znacznie większej afery
Tech
Czereśnie tanie, ale niedobre
Niepokojące wyniki kontroli czereśni w Polsce. Resort reaguje
Handel
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Sztuczna inteligencja nie dowiozła obietnic. Firmy wracają do specjalistów
Tech
blok klimatyzacja klimatyzator shutterstock_2332649453
Szał na klimatyzację. "Poważne konsekwencje"
Maja Piotrowska
Liwiusz Laska
Nowy prezes ZUS. Premier zdecydował
Kryptowaluty PLN
Co z ustawą o rynku kryptowalut? Jest decyzja komisji finansów
temat paliwa
Miliardy za obniżki cen paliw dla kierowców. Tyle kosztował rządowy program
Pieniądze
Andrzej Duda
Andrzej Duda łączy politykę i biznes. Nowa rola byłego prezydenta
shutterstock_2604585755
Zmiany dla Ukraińców weszły w życie. "Nie poradzą sobie"
Prawo
shutterstock_1825629755
Xbox na celowniku. Microsoft szykuje dużą redukcję zatrudnienia
Tech
paliwo stacja paliw shutterstock_2218246265
Koniec dopłat do paliw uderzy w inflację. Ekspert ostrzega
Anthropic
Wielki zwrot w sprawie Anthropic. USA odblokowały zaawansowane modele AI
Tech
shutterstock_1154715967
Koniec ery tanich paczek z Chin? Od dziś drożej za przesyłkę
Handel
shutterstock_2417930765
Ta usługa przechodzi do historii. Wykonano ostatnie połączenie
Ze świata
shutterstock_2606136503
Ceny zmieniły się tuż po północy. Rzeczywistość kierowców po programie CPN
Moto
Donald Trump
Dziewięciokrotny wzrost przychodów rodziny Trumpa z kryptowalut
Ze świata
SZCZECIN - poranna ogrywka pylonów z cenami paliw
Koniec z obniżką cen paliw. Na stacjach widać wyższe ceny
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica