Szwajcaria zamroziła aktywa należące do Nicolasa Maduro

Zamrożenie aktywów wchodzi w życie natychmiast i ma obowiązywać przez cztery lata - przekazała w oświadczeniu Rada Federalna (rząd). Kroki podjęte przez Szwajcarię mają zapobiec wycofaniu potencjalnie nielegalnych środków i stanowią uzupełnienie sankcji nakładanych na reżim Maduro od 2018 roku - dodano.

Nielegalnie pozyskane środki Maduro

Restrykcje nałożone na Maduro i jego współpracowników nie dotyczą jednak członków urzędującego gabinetu Wenezueli, na którego czele stoi pełniąca obowiązki prezydenta Delcy Rodriguez.

Szwajcarski rząd zapewnił też, że będzie zabiegał o przekazanie narodowi Wenezueli wszelkich środków, jakie Maduro i jego otoczenie mogli pozyskać nielegalnie.

Atak USA na Wenezuelę

Wojsko amerykańskie przeprowadziło w sobotę operację zbrojną, w czasie której schwytały i wywiozły z kraju Maduro i jego żonę Cilię Flores. Administracja prezydenta USA Donalda Trumpa zarzuca Maduro kierowanie grupą przestępczą przemycającą narkotyki do USA.

W nocy z niedzieli na poniedziałek Rodriguez wezwała władze USA do współpracy i zapewniła, że chce nadać stosunkom z Waszyngtonem priorytetowe znaczenie.

