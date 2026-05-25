Ze świata

Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami

Szwajcaria to najlepszy kraj do życia - wynika z rankingu "Best Countries" autorstwa "U.S. News & World Report". W najnowszej edycji zestawienia oceniono 100 państw, biorąc pod uwagę szereg czynników związanych z jakością życia, poziomem rozwoju gospodarczego oraz stabilnością instytucji publicznych.

Magazyn "U.S. News & World Report” opublikował swój coroczny ranking najlepszych krajów świata. Tym razem metodologia uległa zmianie - zamiast bazować na samych opiniach respondentów, oparta została na twardych danych.

Pod uwagę wzięto osiem głównych kategorii: jakość rządzenia państwem, poziom kultury i turystyki, rozwój gospodarczy, infrastruktura, dbałość o środowisko naturalne, możliwości rozwoju oraz dobrostan obywateli. Każda z tych kategorii składała się dodatkowo z wielu bardziej szczegółowych wskaźników, takich jak bezpieczeństwo, poziom korupcji, dostęp do opieki zdrowotnej, stabilność polityczna czy perspektywy ekonomiczne.

Szwajcaria liderem rankingu

Szwajcaria zwyciężyła przede wszystkim dzięki bardzo wyrównanym wynikom praktycznie we wszystkich obszarach. Ranking wskazuje, że kraj szczególnie wyróżnia się pod względem rozwoju gospodarczego oraz jakości rządzenia, gdzie zajął pierwsze miejsca.

Zurych to największe miasto Szwajcarii
Bardzo wysoko oceniono również poziom bezpieczeństwa, solidność instytucji państwowych, niski poziom korupcji oraz wysoką jakość usług publicznych. Kraj od lat uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych politycznie i finansowo na świecie, nieustannie inwestując w innowacyjne rozwiązania, edukację i ochronę zdrowia. W rankingu zwrócono uwagę również na dobrze rozwiniętą infrastrukturę i dbałość o przyrodę.

Według analityków to właśnie równowaga między gospodarką, bezpieczeństwem i codziennym komfortem życia mieszkańców sprawiła, że Szwajcaria po raz ósmy trafiła na szczyt zestawienia "Best Countries".

Polska w trzeciej dziesiątce

Na drugim miejscu uplasowała się Dania, a podium zamyka Szwecja. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Niemcy, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Finlandia, Luksemburg i Austria.

Polska zdobyła dopiero 29. lokatę. Najwyżej oceniono zaangażowanie obywateli w życie swojej społeczności oraz ich zdolność do kolektywnego samostanowienia i współpracy z lokalnymi władzami. Najsłabiej wypadliśmy jako kraj pod względem perspektyw ekonomicznych i zarządzania państwem.

Źródło: PAP
