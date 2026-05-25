Ze świata Tu żyje się najlepiej. Polska daleko za liderami Oprac. Bartłomiej Ciepielewski |

Ulubione kierunki turystyczne Polaków Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Shutterstock

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Magazyn "U.S. News & World Report” opublikował swój coroczny ranking najlepszych krajów świata. Tym razem metodologia uległa zmianie - zamiast bazować na samych opiniach respondentów, oparta została na twardych danych.

Pod uwagę wzięto osiem głównych kategorii: jakość rządzenia państwem, poziom kultury i turystyki, rozwój gospodarczy, infrastruktura, dbałość o środowisko naturalne, możliwości rozwoju oraz dobrostan obywateli. Każda z tych kategorii składała się dodatkowo z wielu bardziej szczegółowych wskaźników, takich jak bezpieczeństwo, poziom korupcji, dostęp do opieki zdrowotnej, stabilność polityczna czy perspektywy ekonomiczne.

Czytaj też: Wybrano najatrakcyjniejsze na świecie miasto dla turystów

Szwajcaria liderem rankingu

Szwajcaria zwyciężyła przede wszystkim dzięki bardzo wyrównanym wynikom praktycznie we wszystkich obszarach. Ranking wskazuje, że kraj szczególnie wyróżnia się pod względem rozwoju gospodarczego oraz jakości rządzenia, gdzie zajął pierwsze miejsca.

Zurych to największe miasto Szwajcarii Źródło zdjęcia: Shutterstock

Bardzo wysoko oceniono również poziom bezpieczeństwa, solidność instytucji państwowych, niski poziom korupcji oraz wysoką jakość usług publicznych. Kraj od lat uchodzi za jeden z najbardziej stabilnych politycznie i finansowo na świecie, nieustannie inwestując w innowacyjne rozwiązania, edukację i ochronę zdrowia. W rankingu zwrócono uwagę również na dobrze rozwiniętą infrastrukturę i dbałość o przyrodę.

Według analityków to właśnie równowaga między gospodarką, bezpieczeństwem i codziennym komfortem życia mieszkańców sprawiła, że Szwajcaria po raz ósmy trafiła na szczyt zestawienia "Best Countries".

Polska w trzeciej dziesiątce

Na drugim miejscu uplasowała się Dania, a podium zamyka Szwecja. W pierwszej dziesiątce znalazły się też Niemcy, Holandia, Norwegia, Wielka Brytania, Finlandia, Luksemburg i Austria.

Polska zdobyła dopiero 29. lokatę. Najwyżej oceniono zaangażowanie obywateli w życie swojej społeczności oraz ich zdolność do kolektywnego samostanowienia i współpracy z lokalnymi władzami. Najsłabiej wypadliśmy jako kraj pod względem perspektyw ekonomicznych i zarządzania państwem.

OGLĄDAJ: TVN24