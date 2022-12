Jest decyzja banku centralnego Szwajcarii w sprawie stóp procentowych

czytaj dalej

Inflacja w Wielkiej Brytanii spadła mocniej niż oczekiwano. Tempo wzrostu cen w listopadzie 2022 roku wyhamowało do 10,7 procent rok do roku, podczas gdy w październiku było to 11,1 procent. Mimo takich danych Bank Anglii przygotowuje się do kolejnej podwyżki stóp procentowych.