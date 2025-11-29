Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Pomysł ogromnego podatku, niepokój wśród najbogatszych. Grożą wyjazdem

Rozmowy odbywają się w Genewie w Szwajcarii
Berno, Szwajcaria
Źródło: Reuters Archive
Szwajcarzy w niedzielę zagłosują nad wprowadzeniem podatku od spadków i darowizn przekraczających 50 milionów franków. Choć propozycja ma stosunkowo niskie poparcie, już zdążyła wywołać poruszenie wśród miliarderów i właścicieli rodzinnych firm - informuje CNBC.

Inicjatywa, zgłoszona przez młodzieżówkę socjaldemokratów, miała obciążyć najbogatszych i wesprzeć politykę klimatyczną. Zamiast tego wywołała obawy o odpływ kapitału z kraju.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump uwielbia takie gesty. "Trudno było przebić Apple, ale Szwajcarom się udało"
zegarek zegarki rolex shutterstock_2334551139
Tąpnięcie w eksporcie tego produktu do USA
jaja jajka shutterstock_2586209839
Jaja z dalekiej Ameryki. Polscy producenci alarmują
Handel

Szwajcaria — raj dla bogaczy pod presją

Szwajcaria od lat przyciąga najzamożniejszych. Mieszka tu 57 miliarderów o łącznym majątku 125 mld dolarów, a szacunkowa wartość majątku 300 najbogatszych mieszkańców wynosi 850 mld franków. To jeden z globalnych liderów pod względem liczby ultrazamożnych osób, z czego jeden proc. kontroluje ponad 19 proc. ich całkowitego majątku.

Propozycja 50-proc. podatku od wielkich spadków i darowizn wprowadziła niepokój w tej grupie, choć według sondaży popiera ją jedynie 30 proc. wyborców.

Miliarder Peter Spuhler, właściciel Stadler Rail, zagroził wyjazdem z kraju, mówiąc, że jego rodzina "miałaby trudności z zapłaceniem takiego podatku, ponieważ ich majątek jest związany z przedsiębiorstwami".

Superbogaci "są bardzo mobilni"

Stefan Legge z Uniwersytetu St. Gallen wskazał, że wielu najbogatszych już przygotowało formalności na wypadek konieczności opuszczenia Szwajcarii.

- Wielu ludzi, których by to dotyczyło, rozmawiało ze swoimi doradcami podatkowymi i przygotowało dokumenty, aby być gotowym do wyjazdu – powiedział.

- (Najbogatsi) są bardzo mobilni. Mają mnóstwo opcji optymalizacji podatkowej - dodał Legge.

Kurt Moosmann, prezes Swiss Single Family Office Association, wskazał, że propozycja wywołała "niepewność wśród biur rodzinnych i powstrzymała zagranicznych właścicieli kapitału przed przyjazdem".

Legge ostrzega także, że 50-proc. podatek mógłby finalnie obniżyć wpływy z podatków - objąłby ok. 2 tys. osób, czyli 0,3 proc. populacji, które dziś płacą 5 - 6 mld franków rocznie.

"Mamy ekosystem, który jest wyjątkowo zdrowy i silny"

Wpływowa organizacja Economiesuisse nazwała dyskusję o podatku "zbędną i szkodliwą", przypominając: "Jesteśmy zależni od dobrych podatników, aby finansować nasze państwo".

Jednocześnie bankowcy starają się studzić emocje - Jeśli spojrzeć na ogólny krajobraz konkurencji, Szwajcaria pozostaje numerem jeden na świecie w zakresie międzynarodowej bankowości prywatnej i zarządzania majątkiem. Mamy ekosystem, który jest wyjątkowo zdrowy i silny - skomentował Giorgio Pradelli, prezes prywatnego banku EFG International.

Inicjatywę podatkową zgłosiła młodzieżówka Partii Socjaldemokratycznej, a ewentualne wpływy miałyby trafić na walkę ze zmianami klimatu.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: Jan Sowa

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Benoit Bruchez/Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
PodatkiSzwajcaria
Zobacz także:
Telefony
To nie jest "narzędzie idealne ani bezbłędne". Ostrzeżenie
Tech
Trojena
Budżet przekroczony 25 razy. Saudyjskie marzenie za biliony dolarów
Ze świata
komisja-europejska-shutterstock_260719826
Wielkie pieniądze dla Polski. "To ogromny krok dla bezpieczeństwa"
shutterstock_1587197827
Możliwy koniec sporu. "Dziś wycofujemy skargę"
Tech
eurojackpot shutterstock_1603798027
Kumulacja w Eurojackpot w górę
Pieniądze
Panel dyskusyjny "Jak budować przewagę konkurencyjną w oparciu o nowe technologie"
Sztuczna inteligencja w Polsce. "To jest ten scenariusz, który będzie kluczowy"
Tech
pc
Domański: prezydent tutaj popisuje się swoistą hipokryzją
Pieniądze
biurowiec shutterstock_2398225309
Szykuje się rewolucja na rynku pracy. Szef PIP o "środku do walki z patologią"
Dla firm
Mężczyzna zapomniał pieniędzy z bankomatu, zabrała je kobieta (zdjęcie ilustracyjne)
Duży bank ostrzega. "Mogą wystąpić problemy z realizacją transakcji"
Karol Nawrocki
Było weto prezydenta. Jest nowy projekt
Viktor Orban i Władimir Putin
Putin spotkał się z Orbanem
Ze świata
Friedrich Merz
Apel kanclerza o pilną decyzję Brukseli
Ze świata
Huta Królewska w Chorzowie
Gigant kończy produkcję w polskiej hucie. Jest porozumienie
luwr paryz francja shutterstock_747469213-1
Duża podwyżka cen biletów do Luwru. Nie dotyczy wszystkich zwiedzających
Ze świata
shutterstock_2577151519
Kwota wolna od podatku. "To decyzja polityczna"
Sieć energetyczna, prąd, energia elektryczna
Rachunki za prąd już wkrótce będą niższe
Pieniądze
Polska cukrownia
To oni mogą przejąć Carrefoura
Handel
haker shutterstock_2559824501
Korea Południowa podejrzewa sąsiada o atak hakerski
Ze świata
shutterstock_712192054
Wenezuela ukarała przewoźników. "Przyłączenie do terroryzmu państwowego"
Ze świata
zakupy sklep market koszyk shutterstock_2353461275_1
Inflacja zaskoczyła. "Ale urwał"
shutterstock_2168424761
Duża sieć handlowa trafi w państwowe ręce? Ministerstwo analizuje, sieć pisze o "plotkach"
Handel
pap_20241129_122
Metki "które mają nas zmylić". "Często nie ma tam nawet 50 procent"
Maja Piotrowska
Sztuczna inteligencja budzi obawy Komisji Europejskiej
Może ich zastąpić sztuczna inteligencja. Niepokojący raport
Tech
mieszkania w Polsce, nieruchomości, kredyty
Wsparcie przy zakupie mieszkań. Prezydent zadecydował
Nieruchomości
shutterstock_268930547
Potężna wygrana w Lotto
Pieniądze
shutterstock_2249385239
Podatek w górę. Jest podpis prezydenta
sklep promocja obnizka - Irina Shatilova shutterstock_2222663835
Black Friday i pułapki sklepów. "Technik jest naprawdę mnóstwo"
Handel
mezczyzna laptop stres depresja shutterstock_290483267
Nowa definicja mobbingu i wyższe zadośćuczynienie. Jest projekt zmian
Dla pracownika
Posiedzenie rządu
Spór o zmianę umów o pracę. Ministrowie liczą koszty
Dla pracownika
BANKNOTY
Podatek od wygranych ze zmianami. Jest decyzja Senatu
Pieniądze

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica