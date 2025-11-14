Dogadali się z USA. "Duża część produkcji zostanie przeniesiona"

Prezydent USA Donald Trump podpisał ustawę o finansowaniu rządu, która kończy shutdown Źródło: Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

O osiągnięciu porozumienia poinformował przedstawiciel USA ds. handlu Jamieson Greer podczas wywiadu w telewizji CNBC. Jak wyjaśnił, cła na towary ze Szwajcarii spadną z 39 do 15 proc. W zamian za to szwajcarskie firmy - w tym farmaceutyczny gigant Roche - będą zobowiązane zwiększyć inwestycje w USA.

- Duża część produkcji zostanie przeniesiona do Stanów Zjednoczonych: przemysł farmaceutyczny, wytop złota, sprzęt kolejowy - wymieniał urzędnik.

Wysokie cła skutkiem deficytu handlowego

Jak dodał Greer, w zamian za obniżenie ceł Szwajcaria zgodziła się zredukować swoją nadwyżkę w wymianie handlowej z USA. Zawarcie umowy potwierdził też rząd alpejskiego kraju.

Dotychczas szwajcarskie produkty były obciążone jedną z największych stawek. Amerykańscy urzędnicy tłumaczyli to skalą deficytu handlowego ze Szwajcarią oraz niechęcią władz w Bernie do kompromisu.

Takimi samymi cłami obłożone zostały produkty z innych państw zachodnich, z którymi administracja Donalda Trumpa zawarła porozumienia handlowe, w tym UE, Korea Południowa i Japonia. Niższe cła obowiązują na towary z Wielkiej Brytanii - 10 proc. - ze względu na fakt, że kraj ten importuje z USA więcej towarów, niż eksportuje.

Obniżki ceł dla krajów Ameryki Łacińskiej

W ostatnich dniach Stany Zjednoczone zawarły też porozumienia handlowe z państwami Ameryki Łacińskiej: Argentyną, Ekwadorem, Gwatemalą i Salwadorem. Poza Ekwadorem (15 proc.), towary z tych państw objęte są 10 proc. cłem, a dodatkowo całkowicie zwolnione z podatków zostały produkty rolne, które nie są hodowane w USA, takie jak banany, kakao, czy kawa. Rozluźnione zostały też normy fitosanitarne dla importowanych dóbr. - Na początku września prezydent rozesłał światu zawiadomienie, w którym oznajmił, że w miarę jak będziemy finalizowali te umowy, zniesiemy cła na niektóre towary, których nie produkujemy w Stanach Zjednoczonych. I w ten sposób realizujemy tę obietnicę - wyjaśnił Greer.

