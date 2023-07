Sztuczna inteligencja na rynku pracy. Które zawody są bezpiecznie?

Hydraulicy, pielęgniarze, ale i nauczyciele czy psychologowie mogą w miarę spać spokojnie - to bezpieczne zawody, które wymienił Konrad Maj, psycholog społeczny komentując raport Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju o wpływie sztucznej inteligencji na rynek pracy. - Mówimy, że sztuczna inteligencja zabierze komuś pracę, a nie mówimy o tym, że stworzy miejsca pracy. Analiz jest sporo, a niektóre mówią o tym, że to się wyrówna - zaznaczył na antenie TVN24.

Podniesienie kwalifikacji zawodowych

Konrad Maj, psycholog społeczny był gościem TVN24 i podkreślił w rozmowie, że automatyzacja i robotyzacja jest aktualnym wyzwaniem. - To jest wyzwanie dla rynku pracy. Oznacza to, że w wielu organizacjach musimy wprowadzić reskilling i upskilling (podniesie kwalifikacji zawodowych - przy. red.) - wyjaśnił.

Odniósł się do obaw, że niektóre stanowiska pracy przez rozwój technologii będą zlikwidowane. - Medialnie mówimy o tym, że sztuczna inteligencja zabierze komuś pracę, a nie mówimy o tym, że stworzy miejsca pracy. Analiz jest sporo, a niektóre mówią o tym, że to się wyrówna. Mamy do czynienia nie z jakąś wielką rewolucją, tylko z ewolucją. Jesteśmy w stanie się do tego przygotować, zaadaptować pewne narzędzia - zauważył.