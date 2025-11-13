Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Inwestuj w kilt. Szkocja planuje obligacje

shutterstock_2256764139
Antyimigrancki protest w Falkirk, Szkocja, 30 sierpnia 2025 roku
Źródło: Reuters
Szkocja zamierza wyemitować obligacje zwane kiltami - na cześć tradycyjnego męskiego ubioru. Według planów w obieg trafi dług o wartości ponad miliarda funtów. Autonomiczna część Wielkiej Brytanii po raz pierwszy w historii otrzymała w środę rating kredytowy.

Szkocki rząd chce pozyskać środki na inwestycje infrastrukturalne. Pierwsze obligacje zostaną wypuszczone do obiegu w latach 2026-2027. Program emisji długu państwowego o wartości 1,5 mld funtów (1,97 mld dolarów) będzie wdrożony w trakcie następnej kadencji parlamentarnej, która rozpocznie się po lokalnych wyborach w maju przyszłego roku. Plany są jednak uzależnione od wyniku głosowania.

Szkocja chce sprzedawać kilt-obligacje

Obligacje rządowe zostaną nazwane "kilts" (od kiltu, narodowego stroju z tartanu noszonego tradycyjnie przez mężczyzn - red.). Szkockie władze otrzymały uprawnienia do emisji własnego długu prawie dziesięć lat temu, ale do tej pory pożyczały pieniądze z brytyjskiego Narodowego Funduszu Pożyczek.

Szkocja jest częścią Wielkiej Brytanii, lecz cechuje ją duża autonomia - posiada własny rząd. Ma ograniczone uprawnienia w zakresie ustalania podatku dochodowego i niektórych aspektów gospodarki, ale decyzje dotyczące polityki makroekonomicznej pozostają w gestii brytyjskich władz. W regionie są silne dążenia separatystyczne, mimo że w zorganizowanym w 2014 roku referendum w sprawie niepodległości większość Szkotów opowiedziała się za pozostaniem w Zjednoczonym Królestwie.

Szkocja posiada dużą autonomię wobec Wielkiej Brytanii
Szkocja posiada dużą autonomię wobec Wielkiej Brytanii
Źródło: ANDY RAIN/PAP

Rating kredytowy Szkocji wyższy od kilku państw UE

W środę agencje S&P Global i Moody's po raz pierwszy w historii przyznały Szkocji rating kredytowy - równoważny do Wielkiej Brytanii, ale wyższy od Hiszpanii, Włoch i Japonii.

- Wysokie ratingi kredytowe szkockiego rządu są świadectwem silnych instytucji kraju, odpowiedzialnego zarządzania finansami i sprzyjającego środowiska dla biznesu - skomentował premier Szkocji John Swinney w czwartek.

- Chociaż konkretne plany emisji będą uzależnione od warunków rynkowych w bliższej przyszłości, wkrótce rozpoczniemy współpracę z bankami, które będą współzarządcami (...) — dodał.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Biały Dom
"Poważne pęknięcie" w relacjach USA-Wielka Brytania. Koniec danych wywiadowczych
TVN24
Wózek dziecięcy kółka koła shutterstock_489400804
Przyczepa odłączyła się od SUV-a i uderzyła w wózek z dziećmi
TVN24
shutterstock_1384674644
Nowy zakaz w supermarketach

Niepodległość od Wielkiej Brytanii obniży rating

Zarówno Moody's, jak i S&P Global przyznały rating kredytowy Szkocji jako zdecentralizowanemu państwu Wielkiej Brytanii.

"Moglibyśmy (...) obniżyć rating, gdyby Szkocja podjęła istotne kroki w kierunku uniezależnienia się od Wielkiej Brytanii" - przekazała agencja S&P Global w oświadczeniu.

Jak podkreślono, ich decyzja odzwierciedla przekonanie o "sprzyjających i jasno określonych ramach instytucjonalnych Zjednoczonego Królestwa dla regionów zdecentralizowanych oraz ostrożną politykę finansową Szkocji".

"(...) całkowite zadłużenie Szkocji będzie bardzo niskie i wyniesie zaledwie 10 proc. przychodów operacyjnych do 2027 roku" - dodała agencja.

Brytyjska gospodarka hamuje

Analitycy Moody's zwrócili jednak uwagę, że kraj jest zależny od sytuacji gospodarczej Wielkiej Brytanii. Stwierdzili, że obniżenie brytyjskiego ratingu kredytowego mogłoby mieć "podobne konsekwencje dla Szkocji".

Tymczasem brytyjska gospodarka traci impet. Według danych opublikowanych w czwartek wzrost PKB Wielkiej Brytanii spowolnił do 0,1 proc. w trzecim kwartale tego roku, czyli poniżej oczekiwań. Kraj wciąż boryka się z kryzysem spowodowanym pandemią Covid-19. Zjednoczone Królestwo ma najwyższe długoterminowe koszty finansowania spośród krajów należących do G7, a rentowność 30-letnich obligacji skarbowych przekracza krytyczny próg 5 proc.

OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: skib/ams

Źródło: CNBC

Źródło zdjęcia głównego: Shutterstock

Udostępnij:
TAGI:
Wielka BrytaniaSzkocja
Zobacz także:
Donald Trump
Bolesne koszty shutdownu. PKB spadnie
Ze świata
shutterstock_2252032171
Google pod lupą Brukseli. "Dochodzenie jest bezzasadne"
Ze świata
Cała Polska czyta dzieciom od 25 lat? Rodzice coraz bardziej zajęci, szukają podwykonawców
Ceny książek pod nadzorem. Ministerstwo chce nowych regulacji
Z kraju
wróżka czary magia
Wróżka i mistrzyni feng shui. Matka z córką wyłudziły miliony
Ze świata
shutterstock_2673979929
Konflikt o dane użytkowników. OpenAI kontra dziennikarze
Tech
moskwa gum shutterstock_2065060409
Przejmują legendarne marki w Rosji. Proceder kwitnie
Ze świata
chinskie samochody - Vladimir Tretyakov shutterstock_2223017145
"Gwałtowny" wzrost na rynku
Moto
orlen logo shutterstock_2382786901
Zmiany w radzie nadzorczej Orlenu
Z kraju
apteka, leki, farmaceuta
Zwrot kosztów zakupu leków. "Nie ufajcie"
Tech
shutterstock_2472506129
Odroczenie ETS2. Europosłowie zdecydowali
Ze świata
Kasym-Żomart Tokajew i Władimir Putin
Podpisał kilkanaście umów z Putinem. "Nowa era w dwustronnych relacjach"
Ze świata
NBP siedziba, budynek, bank centralny, Glapiński
NBP pokazał, ile zarabiają członkowie zarządu
Z kraju
Donald Tusk na posiedzeniu rządu
Najnowsze dane z gospodarki. Jest mocny komentarz Tuska
Z kraju
Ursula von der Leyen
Szefowa KE: to jasny sygnał dla Moskwy
Ze świata
Mennica Stanów Zjednoczonych w Filadelfii – FILADELFIA / PENSYLWANIA – 6 KWIETNIA 2017 shutterstock_644212105
232 lata i koniec. Wstrzymano produkcję
Ze świata
shutterstock_2286459277
Wchodzi obowiązkowe ubezpieczenie dronów. Operatorom grożą wysokie kary
Z kraju
inflacja shutterstock_1980000383
"Zjawisko to jest widoczne". Nowy raport
Z kraju
shutterstock_1405253582
Problemy popularnej sieci. Pracownicy zapowiadają protest
Ze świata
12 1925 fpf gosc-0022
Ministra o propozycji prezydenta: dobre intencje to nie zawsze mądre działania
Z kraju
shutterstock_2530236231
Sukces rządowego programu. Ponad połowa środków już wykorzystana
Moto
shutterstock_2209508997
Rewolucja w rozwodach. Rząd przyjął projekt
Z kraju
shutterstock_2587084561
"Magiczny cykl" przyspiesza. "Potrzebujemy wyników negatywnych"
Szukaj
shutterstock_2571204805
Zwolnienia grupowe w zakładzie w Polsce. Ponad 200 osób na bruk
Z kraju
Ogromna kumulacja w amerykańskiej loterii. Wygrać można aż 630 milionów dolarów
Wielka kumulacja. Suma bliska rekordu
Ze świata
pap_20250415_0HR
Transfer w energetycznym gigancie. Jest nowa szefowa
Z kraju
Złotówki Pieniądze PLN
Deficyt może okazać się wyższy od założonego. Opinia RPP
Pieniądze
shutterstock_2245793859
ChatGPT i piosenki. Jest decyzja sądu
Tech
PKP Intercity podpisało umowę na dostawę piętrowych pociągów z Alstom
Rekordowy kontrakt PKP Intercity. "Tego polska kolej jeszcze nie widziała"
Z kraju
shutterstock_2541212473
"Bezprecedensowy poziom szpiegostwa". Wywiad alarmuje
Ze świata
shutterstock_2387048173
General Motors reaguje na napięcia z Chinami. Rewolucja w łańcuchach dostaw
Moto

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica