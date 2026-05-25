Ze świata Luksus za partyjne pieniądze. Polityk przyznał się do winy Oprac. Wiktor Knowski |

Hiszpańska policja rozbiła jeden z najbrutalniejszych szkockich gangów Źródło wideo: Guardia Civil Źródło zdj. gł.: Andrew Milligan/PAP

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Murrell to były mąż dawnej liderki SNP Nicoli Sturgeon, która zrezygnowała ze stanowiska w 2023 roku, krótko przed swoim zatrzymaniem w ramach śledztwa dotyczącego finansów partii. W marcu ubiegłego roku Sturgeon została oczyszczona z zarzutów. Policyjne dochodzenie, zatrzymanie najdłużej urzędującej liderki SNP oraz skazanie jej byłego męża wywołały falę kłopotliwych pytań pod adresem ugrupowania, które dominuje na szkockiej scenie politycznej od niemal dwudziestu lat.

Luksusowe marki i wypady do Harrodsa

Po deklaracji Murrella o przyznaniu się do winy, Sturgeon ponownie zapewniła o swojej niewinności. Oświadczyła, że "nie miała absolutnie żadnej wiedzy ani podejrzeń, iż wykorzystywał on fundusze SNP do celów prywatnych".

- Jestem głęboko wstrząśnięta tym, co zrobił i nie potrafię pojąć dlaczego. Zostałam wprowadzona w błąd, dokładnie tak samo jak inni - powiedziała Sturgeon.

W pisemnym uzasadnieniu przyznania się do winy Murrell potwierdził, że w latach 2010-2023 sprzeniewierzył z kasy SNP dokładnie 400 310,65 funtów - czyli o około 60 tys. funtów mniej, niż mu pierwotnie zarzucano. Dokumentacja wykazała, że przeznaczał te środki na zakup kilku pojazdów, a także na towary luksusowych marek, takich jak Estée Lauder czy produkty z domu towarowego Harrods.

Zastępca komendanta głównego szkockiej policji, Stuart Houston, ocenił, że Murrell wykazał się "całkowitą pogardą dla ogromnego zaufania publicznego, jakim go obdarzono" i przeznaczał gotówkę na "finansowanie wystawnego życia, którego pragnął, a na które nie było go stać".

Partia pracy komentuje

Obecny lider SNP, John Swinney, nazwał czyn Murrella "potwornym nadużyciem zaufania i niewyobrażalną zdradą". Jednak w obliczu tego skandalu, zarówno Swinney, jak i Sturgeon muszą mierzyć się ze sceptycyzmem części byłych członków SNP oraz partii opozycyjnych.

- Nicola Sturgeon i SNP próbowali uciszyć jakąkolwiek kontrolę nad finansami partii. John Swinney musi wyjaśnić, co i kiedy wiedział on sam oraz władze partii - skomentowała Szkocka Partia Pracy.

Murrell został osadzony w areszcie tymczasowym, a ogłoszenie wyroku zaplanowano na 23 czerwca.

OGLĄDAJ: TVN24