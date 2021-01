Wiceprezes Samsunga skazany za korupcję

Skandal korupcyjny

Sąd apelacyjny w Seulu uznał Li za winnego udziału w skandalu korupcyjnym obejmującym m.in. byłą prezydent Korei Południowej Park Geun Hie. Formalnie wiceprezes Samsung Electronics, który w praktyce kieruje całym koncernem, został już w 2017 roku skazany przez sąd pierwszej instancji na pięć lat więzienia m.in. za wręczanie łapówek w wysokości 8,9 mld wonów (ok. 30 mln złotych) bliskiej przyjaciółce Park - Czoi Sun Sil. Miliarder chciał w ten sposób zapewnić sobie przychylność władz dla połączenia dwóch oddziałów Samsunga, co miało umocnić jego kontrolę nad koncernem i pomóc w przejęciu formalnej władzy od ojca - Li Kun Hi, szefa rady dyrektorów Samsunga, który w 2014 roku przeszedł zawał serca i od tego czasu nie kierował firmą, a w 2020 roku zmarł. Li w 2018 roku został zwolniony z więzienia, kiedy sąd apelacyjny zmienił wyrok na dwa i pół roku w zawieszeniu uznając, że kwoty łapówek były tak naprawdę niższe. W 2019 roku Sąd Najwyższy orzekł, że pod uwagę należy brać jednak większą sumę i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia w sądzie apelacyjnym. Południowokoreański parlament wszczął wobec prezydent Park w grudniu 2016 roku procedurę impeachmentu w związku z oskarżeniami o łamanie konstytucji, nadużywanie uprawnień i korupcję, a w 2017 roku formalnie pozbawiono ją urzędu. Po licznych procesach i apelacjach była prezydent odsiaduje obecnie karę 22 lat więzienia, jej przyjaciółka Czoi - 18 lat. - Sednem tej sprawy jest nadużycie władzy przez byłą prezydent, naruszenie przez nią wolności gospodarczej i prawa własności. Biorąc to pod uwagę, dzisiejsza decyzja sądu jest godna pożałowania - powiedział prasie adwokat Li.