Ze świata

Prokuratura uderza w Fed. Jerome Powell pod lupą śledczych

Jerome Powell
Trump naciska na miliardowe inwestycje w Wenezueli. ExxonMobil ostrzega
Źródło: Reuters
Prokuratorzy federalni wszczęli śledztwo w sprawie prezesa Rezerwy Federalnej Jerome'a ​​Powella w związku z jego czerwcowymi zeznaniami przed Kongresem, dotyczącymi wartej 2,5 miliarda dolarów renowacji siedziby banku centralnego w Waszyngtonie. Powell uważa dochodzenie za polityczny odwet i próbę zastraszenia banku centralnego, by ten dostosował stopy procentowe do oczekiwań prezydenta Donalda Trumpa.

To bezprecedensowe działanie wobec niezależnej Rezerwy Federalnej (banku centralnego USA) spotkało się z równie nadzwyczajną reakcją Powella, który w niedzielny wieczór opublikował nagranie wideo.

Jerome Powell poinformował, że otrzymał wezwanie do zeznań w śledztwie karnym prokuratury federalnej. Powell oskarżył administrację Trumpa o atak na niezależność banku, twierdząc, że śledztwo jest tylko pretekstem.

Rynki

Groźba zarzutów

- Departament Sprawiedliwości doręczył Rezerwie Federalnej wezwania do sądu, grożąc postawieniem zarzutów w związku z moimi zeznaniami przed komisją bankową Senatu w czerwcu ubiegłego roku - powiedział Powell.

Jak dodał, choć śledztwo dotyczy sprawy jego wypowiedzi na temat remontu budynków Fed, w rzeczywistości jest tylko pretekstem do uderzenia w niego i bank centralny za to, że nie prowadzą polityki pieniężnej zgodnie z życzeniami prezydenta.

- To są preteksty. Groźba postawienia zarzutów karnych jest konsekwencją tego, że Rezerwa Federalna ustala stopy procentowe w oparciu o naszą najlepszą ocenę tego, co będzie służyć społeczeństwu, a nie zgodnie z preferencjami prezydenta - powiedział Powell.

- Chodzi o to, czy Fed będzie w stanie nadal ustalać stopy procentowe w oparciu o dowody i warunki gospodarcze, czy też polityka pieniężna będzie kierowana presją polityczną i zastraszaniem - dodał.

Spór z Donaldem Trumpem

Biały Dom, w tym sam Trump, od miesięcy oskarżał Powella o niewłaściwe zarządzanie planowanym wcześniej remontem budynku Rezerwy Federalnej. Przedstawiciele administracji sugerowali, że wprowadził Kongres w błąd w sprawie tego remontu.

Jednak w rozmowie z telewizją NBC, prezydent Trump powiedział, że nic nie wiedział na temat śledztwa prokuratury i odrzucał oskarżenia, że to część presji na Powella w sprawie stóp procentowych.

- Nic o tym nie wiem, ale on na pewno nie jest zbyt dobry w kierowaniu Fed i nie jest zbyt dobry w budowaniu budynków - powiedział prezydent.

Trump wielokrotnie w przeszłości starał się wpływać na decyzję Powella w sprawie stóp procentowych, nieraz uciekając się do obelg pod jego adresem, nazywając go m.in. "kretynem". Otwarcie mówił też, że chciał zwolnić go z jego funkcji, lecz powstrzymali go przed tym jego doradcy zaniepokojeni reakcją rynku.

W grudniu Trump oświadczył jednak, że choć usuwanie Powella na niecałe pół roku przed końcem jego kadencji nie ma sensu, to i tak może to zrobić.

Autorka/Autor: wk/ToL

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SHAWN THEW

Rezerwa FederalnaUSADonald TrumpJerome PowellStopy procentowe
Podczas piątkowego spotkania w Białym Domu prezes ExxonMobil Darren Woods ocenił, że obecne ramy prawne i handlowe w Wenezueli nie zapewniają bezpieczeństwa inwestycji.
