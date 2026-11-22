Ze świata Szef RAF: to może być ostatnia załogowa maszyna bojowa, jaką kiedykolwiek zbudujemy Oprac. Wiktor Knowski |

Brytyjski myśliwiec Typhoon Źródło wideo: Reuters Archive Źródło zdj. gł.: PAP/EPA

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Zdaniem szefa RAF myśliwce typu Typhoon oraz F-35 będą współpracować z systemami autonomicznymi, dzięki czemu sztuczna inteligencja i maszyny przejmą od ludzi wykonywanie najniebezpieczniejszych zadań.

"Technologia ma wspierać ludzki osąd, a nie zastępować odpowiedzialność" - podkreślił Smith w tekście opublikowanym w sobotę przez "The Telegraph".

AI ma zrewolucjonizować lotnictwo

Dowódca wyraził pogląd, że systemy bezzałogowe wspierane przez sztuczną inteligencję zrewolucjonizują lotnictwo wojskowe w stopniu porównywalnym z przejściem od napędu śmigłowego do odrzutowego.

"Będzie to kluczowy element współpracy Wielkiej Brytanii z Włochami i Japonią, mającej na celu wyznaczenie przyszłości lotnictwa myśliwskiego w ramach programu Global Combat Air Programme (GCAP)" - zapowiedział Smith w "The Telegraph".

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"Myśliwiec powstający w ramach GCAP może być ostatnią załogową maszyną bojową, jaką kiedykolwiek zbudujemy - nie dlatego, że ludzie stają się mniej ważni, wręcz przeciwnie" - dodał.

Przekazał również, że RAF planują dalszy rozwój, a każdego miesiąca szkolenie kończy około 300 kursantów.

Wizualizacja samolotu bojowego Tempest tworzonego w ramach GCAP Źródło zdjęcia: Bae Systems

Wielka Brytania stawia na pojazdy bezzałogowe

Media informowały wcześniej, że w październiku RAF po raz pierwszy wykorzystały bezzałogowy sterowany statek powietrzny Protector. W ramach swojej pierwszej misji operacyjnej w Wielkiej Brytanii dron ten przez 10 godzin śledził rosyjskie jednostki przepływające przez kanał La Manche.

To kolejny krok ministerstwa obrony w Londynie w kierunku automatyzacji - zaledwie kilka dni wcześniej resort ogłosił inwestycję o wartości 25 mln funtów w drony oraz "najnowocześniejsze technologie pola walki" - przypomniał The Independent, dodając, że przedsięwzięcie to ma na celu wyposażenie brytyjskich sił stacjonujących w Estonii.