Ze świata Atak hakerów, skradziono miliardy dolarów. Szef Binance zabrał głos Oprac. Wiktor Knowski |

Hakerzy zaatakowali Binance, największą giełdę kryptowalut na świecie Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

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Do ataku na giełdę kryptowalut doszło w czwartek. Choć hakerzy ukradli nawet sześć miliardów dolarów, zespołowi ekspertów udało się zamrozić około trzech miliardów dolarów z ukradzionych środków.

"Ściśle współpracujemy z organami ścigania, aby sprawa została odpowiednio rozwiązana" - zapewnił Teng.

Atak hakerski na Binance

- To największy atak hakerski w historii - powiedział agencji Reuters Aravind Srinivasan, szef działu transakcji pozagiełdowych (OTC) w dużej firmie z sektora kryptowalut, GSR.

Dyrektor generalny Binance Richard Teng Źródło zdjęcia: Al Drago/Bloomberg via Getty Images

Firma TRM Labs, zajmująca się analityką w zakresie systemów blockchain, przypisała kradzież elitarnej północnokoreańskiej jednostce hakerskiej. Pangolin Intelligence - inna firma ze specjalizacją w śledzeniu transakcji blockchain z siedzibą w Singapurze - oświadczyła, że również uważa północnokoreańskich hakerów za sprawców ataku.

Dyrektor giełdy kryptowalut komentuje

Wcześniej przedstawiciele Binance poinformowali, że ze wstępnych ustaleń wynika, iż atak przeprowadzono przy użyciu laptopa jednego z inżynierów, co "umożliwiło napastnikom uzyskanie dostępu do kontenera usługowego i wykonanie nieautoryzowanych transakcji wypłaty".

Teng potwierdził te informacje i dodał, że "napastnik nie wykorzystał po prostu uprawnień jednego inżyniera, nie było to także pojedyncze działanie typu 'jednym kliknięciem'". "Nasze śledztwo nie przypisało odpowiedzialności żadnej konkretnej osobie. Atak miał znacznie bardziej złożony przebieg" - stwierdził Richard Teng.

I want to speak to you directly about what happened.



Bottom line - your money is safe, and we're covering every loss.



Our initial investigation suggests this security incident may have started with a compromised DevOps engineer's laptop. That gave an attacker access to a… — Richard Teng (@_RichardTeng) October 30, 2026 Rozwiń

"Jak dotąd nie znaleźliśmy żadnych dowodów na wyciek kluczy do prywatnych portfeli" - powiedział szef Binance. Dodał, że giełda kryptowalut "pokryje wszystkie straty ze środków funduszu SAFU oraz ze środków własnych spółki".

SAFU (Secure Asset Fund for Users) to awaryjny fundusz ubezpieczeniowy utworzony przez Binance w lipcu 2018 roku.