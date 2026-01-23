Logo TVN24
Ze świata

Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Donald Tusk mówi o Ukrainie na szczycie UE.
Źródło: TVN24
Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na konferencji po szczycie przywódców UE w Brukseli poinformowała, że przygotowywany pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy jest już prawie gotowy. Odnosząc się do sprawy umowy handlowej z Mercosurem, oceniła, że "istnieje wyraźny interes, by umowa weszła w życie jak najszybciej".

Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji po szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, że UE jest już bliska porozumienia z USA i Ukrainą w sprawie przygotowywanego pakietu wsparcia gospodarczego dla Kijowa. Przyznała, że mowa o "jednym dokumencie" przedstawiającym wspólną wizję Ukraińców, Amerykanów i Europy dotyczącą powojennej przyszłości Ukrainy.

- Opiera się on w rzeczywistości na ocenie potrzeb przeprowadzonej przez Bank Światowy i proponuje działania oparte na pięciu różnych filarach - powiedziała von der Leyen.

Pięć filarów naprawy sytuacji w Ukrainie

Ujawniła, że pierwszym z filarów jest zwiększenie wydajności ukraińskiej gospodarki poprzez reformy sprzyjające biznesowi i większą konkurencję rynkową. Drugi filar dotyczy przyspieszenia integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE poprzez reformy w kluczowych sektorach gospodarki. Trzeci filar dotyczy znacznego zwiększenia inwestycji. - Możemy korzystać ze struktur, które stworzyliśmy od początku wojny. Jak dotąd jest to główny instrument inwestycyjny UE dla tego kraju i wyraźnie przynosi on efekty - powiedziała von der Leyen.

Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy
Media: spór o Grenlandię jest zły dla Ukrainy

Czwarty filar dotyczy lepszej koordynacji działań darczyńców, czyli podmiotów prywatnych chętnych do zainwestowania w Ukrainie. - Potrzebujemy nie tylko środków publicznych, ale także inwestycji prywatnych - przyznała szefowa KE.

Piąty filar dotyczy fundamentalnych reform, które są warunkiem wstępnym uruchomienia pakietu. Mowa tu o wzmocnieniu praworządności, zintensyfikowaniu działań antykorupcyjnych i modernizacji administracji publicznej. - W ten sposób możemy budować zaufanie naszych partnerów, a zaufanie inwestorów ma ogromne znaczenie - powiedziała szefowa KE. - Jesteśmy prawie gotowi. Aktywnie przygotowujemy przyszłość Ukrainy jako nowoczesnego, suwerennego i wolnego kraju - dodała von der Leyen.

Kallas: musimy ponownie skupić się na Ukrainie

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że w sprawie konfliktu w Ukrainie podjęto wiele działań na rzecz pokoju oraz wysiłków dyplomatycznych, ale "były one całkowicie jednostronne".

- Nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony Rosji. Wręcz przeciwnie, nasiliła ona ataki na ludność cywilną i infrastrukturę w czasie, gdy na Ukrainie panuje bardzo ostra zima - powiedziała.

Podkreśliła też, że wszelkie nieporozumienia między sojusznikami w ramach NATO przynoszą korzyści ich przeciwnikom, którzy "patrzą z boku i cieszą się tym widokiem".

Costa wzywa do tymczasowego stosowania umowy z Mercosurem

Porozumienie z Mercosurem zostało podpisane w sobotę, po czym w środę Parlament Europejski skierował wniosek o zbadanie jego zgodności z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawdopodobnie opóźni to głosowanie izby nad zatwierdzeniem umowy o co najmniej kilkanaście miesięcy. Komisja Europejska ma jednak możliwość wdrożenia umowy tymczasowo, bez ratyfikowania jej przez Parlament Europejski.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Umowa z Mercosurem. Jest decyzja Parlamentu Europejskiego

Gospodarz szczytu, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, zachęcał von der Leyen do podjęcia decyzji o tymczasowym stosowaniu umowy z blokiem Mercosur, który tworzą cztery państwa Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Paragwaj oraz Urugwaj.

Według Costy państwa członkowskie, podejmując decyzję w sprawie umowy, nie tylko udzieliły pozwolenia na jej podpisanie przez KE, ale także na jej tymczasowe stosowanie. - Wzywam Komisję do wykorzystania tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania umowy z Mercosurem - apelował Costa.

Von der Leyen: umowa z Mercosurem powinna wejść w życie jak najszybciej

Pytana na konferencji po szczycie o tymczasowe wejście w życie umowy, von der Leyen odparła: "Istnieje wyraźny interes w tym, abyśmy zapewnili, że korzyści płynące z tej ważnej umowy weszły w życie jak najszybciej".

Zaznaczyła zarazem, że Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji ze względu na procedurę. - Decyzja byłaby potrzebna dopiero na etapie, gdy jeden kraj lub więcej krajów Mercosuru zakończy swoje procedury i będzie gotowa. Krótko mówiąc, my będziemy gotowi, kiedy oni będą gotowi - powiedziała von der Leyen.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen
Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

KE zawarła umowę z Mercosurem 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu europejskich krajach. Unijni farmerzy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 procent.

Premier: na pewno jesteśmy po przełomie

Autorka/Autor: asty/ams

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

Wojna w UkrainieMercosurUnia EuropejskaUrsula von der LeyenKaja Kallas
