Von der Leyen: pakiet wsparcia gospodarczego dla Ukrainy prawie gotowy

Ursula von der Leyen poinformowała na konferencji po szczycie przywódców Unii Europejskiej w Brukseli, że UE jest już bliska porozumienia z USA i Ukrainą w sprawie przygotowywanego pakietu wsparcia gospodarczego dla Kijowa. Przyznała, że mowa o "jednym dokumencie" przedstawiającym wspólną wizję Ukraińców, Amerykanów i Europy dotyczącą powojennej przyszłości Ukrainy.

- Opiera się on w rzeczywistości na ocenie potrzeb przeprowadzonej przez Bank Światowy i proponuje działania oparte na pięciu różnych filarach - powiedziała von der Leyen.

Pięć filarów naprawy sytuacji w Ukrainie

Ujawniła, że pierwszym z filarów jest zwiększenie wydajności ukraińskiej gospodarki poprzez reformy sprzyjające biznesowi i większą konkurencję rynkową. Drugi filar dotyczy przyspieszenia integracji Ukrainy z jednolitym rynkiem UE poprzez reformy w kluczowych sektorach gospodarki. Trzeci filar dotyczy znacznego zwiększenia inwestycji. - Możemy korzystać ze struktur, które stworzyliśmy od początku wojny. Jak dotąd jest to główny instrument inwestycyjny UE dla tego kraju i wyraźnie przynosi on efekty - powiedziała von der Leyen.

Czwarty filar dotyczy lepszej koordynacji działań darczyńców, czyli podmiotów prywatnych chętnych do zainwestowania w Ukrainie. - Potrzebujemy nie tylko środków publicznych, ale także inwestycji prywatnych - przyznała szefowa KE.

Piąty filar dotyczy fundamentalnych reform, które są warunkiem wstępnym uruchomienia pakietu. Mowa tu o wzmocnieniu praworządności, zintensyfikowaniu działań antykorupcyjnych i modernizacji administracji publicznej. - W ten sposób możemy budować zaufanie naszych partnerów, a zaufanie inwestorów ma ogromne znaczenie - powiedziała szefowa KE. - Jesteśmy prawie gotowi. Aktywnie przygotowujemy przyszłość Ukrainy jako nowoczesnego, suwerennego i wolnego kraju - dodała von der Leyen.

Kallas: musimy ponownie skupić się na Ukrainie

Szefowa unijnej dyplomacji Kaja Kallas oceniła, że w sprawie konfliktu w Ukrainie podjęto wiele działań na rzecz pokoju oraz wysiłków dyplomatycznych, ale "były one całkowicie jednostronne".

- Nie widzieliśmy żadnych ustępstw ze strony Rosji. Wręcz przeciwnie, nasiliła ona ataki na ludność cywilną i infrastrukturę w czasie, gdy na Ukrainie panuje bardzo ostra zima - powiedziała.

Podkreśliła też, że wszelkie nieporozumienia między sojusznikami w ramach NATO przynoszą korzyści ich przeciwnikom, którzy "patrzą z boku i cieszą się tym widokiem".

Costa wzywa do tymczasowego stosowania umowy z Mercosurem

Porozumienie z Mercosurem zostało podpisane w sobotę, po czym w środę Parlament Europejski skierował wniosek o zbadanie jego zgodności z unijnymi traktatami do Trybunału Sprawiedliwości UE. Prawdopodobnie opóźni to głosowanie izby nad zatwierdzeniem umowy o co najmniej kilkanaście miesięcy. Komisja Europejska ma jednak możliwość wdrożenia umowy tymczasowo, bez ratyfikowania jej przez Parlament Europejski.

Gospodarz szczytu, szef Rady Europejskiej Antonio Costa, zachęcał von der Leyen do podjęcia decyzji o tymczasowym stosowaniu umowy z blokiem Mercosur, który tworzą cztery państwa Ameryki Południowej: Argentyna, Brazylia, Paragwaj oraz Urugwaj.

Według Costy państwa członkowskie, podejmując decyzję w sprawie umowy, nie tylko udzieliły pozwolenia na jej podpisanie przez KE, ale także na jej tymczasowe stosowanie. - Wzywam Komisję do wykorzystania tej decyzji Rady i wdrożenia tymczasowego stosowania umowy z Mercosurem - apelował Costa.

Von der Leyen: umowa z Mercosurem powinna wejść w życie jak najszybciej

Pytana na konferencji po szczycie o tymczasowe wejście w życie umowy, von der Leyen odparła: "Istnieje wyraźny interes w tym, abyśmy zapewnili, że korzyści płynące z tej ważnej umowy weszły w życie jak najszybciej".

Zaznaczyła zarazem, że Komisja Europejska nie podjęła jeszcze decyzji ze względu na procedurę. - Decyzja byłaby potrzebna dopiero na etapie, gdy jeden kraj lub więcej krajów Mercosuru zakończy swoje procedury i będzie gotowa. Krótko mówiąc, my będziemy gotowi, kiedy oni będą gotowi - powiedziała von der Leyen.

Szef Rady Europejskiej Antonio Costa i szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen Źródło: OLIVIER HOSLET/PAP/EPA

KE zawarła umowę z Mercosurem 17 stycznia na szczycie w stolicy Paragwaju, Asuncion. Wcześniej zgodę na jej zawarcie dały państwa członkowskie UE, przy sprzeciwie Austrii, Francji, Irlandii, Polski i Węgier.

Do zatwierdzenia umowy doszło mimo masowych protestów rolników w wielu europejskich krajach. Unijni farmerzy obawiają się otwarcia rynku na produkty rolne z Mercosuru, które są produkowane taniej, bo m.in. nie muszą spełniać wysokich standardów sanitarnych UE.

Porozumienie wprowadzi preferencje celne dla producentów niektórych produktów rolnych z krajów Mercosuru. Według szefowej KE Ursuli von der Leyen umowa może przynieść europejskiemu sektorowi motoryzacyjnemu wzrost eksportu nawet o 20 mld euro, czyli o 200 procent.

