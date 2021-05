Morawiecki: będzie dodatkowe spotkanie z szefową Komisji Europejskiej w sprawie polityki klimatycznej

"Od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy"

- Dlatego równolegle od kilku miesięcy prowadzimy rozmowy z Komisją Europejską co do kształtu polityki klimatycznej, która byłaby sprawiedliwa, taka która by powodowała, że przez najbliższe 10, 15 lat zgodnie z naszą polityką energetyczną i klimatyczną będziemy potrafili nadal utrzymywać miejsca pracy - tak jak to dzisiaj się dzieje. Podnosić konkurencyjność polskiego przemysłu i gospodarki, podnosić polską produktywność, a jednocześnie wypełniać kolektywne cele klimatyczne - mówił Morawiecki.

"Nie możemy przystawiać tej samej miary"

"Odnieśliśmy poważny sukces"

Kwestię rozmów o polityce klimatycznej komentowała także na konferencji prasowej po zakończeniu szczytu przewodnicząca Komisji Europejskie Ursula von der Leyen. - Jeśli spojrzymy wstecz, to okaże się, że odnieśliśmy poważny sukces, ponieważ żadne z państw członkowskich nie kwestionuje już naszych celów, czyli osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku i redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 procent do 2030 roku. Nie jest to już kwestionowane. Jedyne dyskusje, jakie prowadzimy, dotyczą tego, jak możemy to najlepiej osiągnąć - stwierdziła.