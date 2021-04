"Jesteśmy zdecydowani dokonywać tych inwestycji, aby rozwijać naszą gospodarkę"

"Tworzymy możliwości dla wszystkich"

W pierwszym dniu wirtualnego szczytu Putin powiedział, że zaprasza wszystkie kraje do dołączenia się do wspólnych projektów międzynarodowych mających na celu walkę ze zmianami klimatycznymi. Wezwał do "szerokiej współpracy międzynarodowej" nad monitorowaniem wszystkich rodzajów szkodliwych emisji. Zachęcał do wspólnych badań naukowych i inwestycji w projekty klimatyczne, w tym w prace nad technologiami, które pozwoliłyby na złagodzenie skutków zmian klimatycznych.