Trump zapowiada przywrócenie sankcji. "Ropa znowu płynie"

Prezydent USA Donald Trump otrzymał koszulkę z numerem 47 prezent od kanclerza Niemiec Friedricha Merza Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Martial Trezzini

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Trump odpowiedział w ten sposób na pytanie na temat przywrócenia sankcji podczas spotkania z prezydentem Zjednoczonych Emiratów Arabskich Muhammadem ibn Zajedem al-Nahajjanem w kuluarach szczytu G7 we francuskim Evian-les-Bains.

Trump: nie chcemy powstrzymywać ropy

- Cóż, wkrótce będziemy mogli to zrobić, bo ropa znowu teraz płynie. Zdjęliśmy sankcje, bo oczywiście nie chcemy powstrzymywać ropy, ale będziemy w stanie wkrótce to zrobić (przywrócić sankcje - red.) - powiedział Trump. Dodał, że stanie się to "w pewnym momencie".

Resort finansów USA wydał dotąd trzy licencje, zawieszające stosowanie sankcji na sprzedaż rosyjskiej ropy naftowej załadowanej na statki. Ostatnia z nich, wydana w maju, wygasa 17 czerwca i nie jest jasne, czy zostanie przedłużona.

Różne tłumaczenia zdjęcia sankcji

Minister finansów Scott Bessent tłumaczył decyzję o zawieszeniu restrykcji, które umożliwiły Rosji sprzedawanie surowca po wyższych niż dotąd cenach. Mówił o chęci ograniczenia wzrostu cen ropy, a potem prośbach krajów o niskich dochodach.

Sekretarz stanu USA Marco Rubio zapewniał w Kongresie w czerwcu, że bazową polityką USA nadal jest objęcie sankcjami rosyjskiego sektora naftowego, a zwolnienie było tylko tymczasowym odejściem podyktowanym warunkami na rynku ropy.

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