Logo TVN24
Biznes
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Trump o umowie z Iranem: chciałem uniknąć katastrofy

|
Donald Trump
Donald Trump o porozumieniu: Iran nie będzie miał broni jądrowej
Źródło wideo: TVN24, Reuters
Źródło zdj. gł.: PAP/EPA/YOAN VALAT
Prezydent USA Donald Trump stwierdził, że zawarł porozumienie z Iranem, bo chciał uniknąć katastrofy gospodarczej, spowodowanej zablokowaniem cieśniny Ormuz. W trakcie konferencji prasowej w Evian-les-Bains we Francji zapowiedział, że do podpisania umowy dojdzie w czwartek lub w piątek.

Podczas konferencji prasowej kończącej szczyt G7 Trump obficie, lecz w chaotyczny sposób uzasadniał decyzję o zawarciu wstępnego porozumienia pokojowego z Iranem. Choć twierdził, że osiągnął dzięki niemu "wszystko, co zamierzał osiągnąć", to przyznał, że za jego decyzją stały względy ekonomiczne i zamknięcie przez Iran cieśniny Ormuz.

- Nie chciałem widzieć jednej rzeczy: katastrofy gospodarczej. Gdyby to tak dalej szło, mogłoby się to stać. Wiem tylko, że za każdym razem, gdy rozmawialiśmy o możliwości pokoju, giełda wystrzeliwała jak rakieta. Nigdy nie spadała (...). Wiecie, giełda jest bardziej błyskotliwa niż ktokolwiek inny, wliczając w to ludzi na tej scenie, oczywiście poza mną - powiedział amerykański prezydent.

Groźba kolejnych bombardowań

- Nie zapominajcie, że gdybyśmy mieli dalej zrzucać bomby, powiedzmy, że zajęłoby to kolejny miesiąc, kolejne dwa, trzy miesiące, może tygodnie, mogłyby to być kolejne trzy miesiące, mogłoby to być cokolwiek. To co z tego by zostało, to mogłoby być nic, ale nie mielibyśmy cieśniny, nigdy nie byłaby otwarta - stwierdził Trump w środę.

Jednocześnie zagroził, że jeśli Iran nie będzie się trzymać postanowień porozumienia, USA wrócą do bombardowań, bo "niesamowite jest, co można zrobić bombami".

Trump zapowiedział, że do podpisania porozumienia dojdzie "jutro (w czwartek) lub może w piątek", choć sugerował, że nie jest do końca pewne, że w ogóle do tego dojdzie.

"Mały spór o Liban"

Prezydent USA wielokrotnie przekonywał, że jest "twardszy wobec Iranu" niż ktokolwiek inny, zwłaszcza Barack Obama.

Choć dziękował Izraelowi, to kilkakrotnie zaznaczył, że strofował premiera Benjamina Netanjahu za jego działania względem Libanu.

- Mamy mały spór o Liban. Mówię mu, że można podejść to sprawy nieco łagodniej, może nie trzeba burzyć budynku za każdym razem, gdy ktoś do niego wejdzie - ktoś ze strony Hezbollahu. Ale to była niesamowita współpraca. On powie, że my jesteśmy dużym partnerem, a on bardzo małym partnerem, i to prawda - komentował.

Pytany o mechanizmy zapewnienia wdrożenia umowy z Iranem - poza groźbą bombardowania - Trump twierdził, że nie potrzeba żadnego innego, a Iran będzie kierował się "zdrowym rozsądkiem". Przekonywał przy tym, że w Iranie - poprzez zabicie przez USA i Izraela kilkudziesięciu członków elit - dokonała się zmiana reżimu, a nowy zespół "będzie zachowywał się zupełnie inaczej".

- Myślę, że widzą teraz inny styl życia, z którym nigdy nie mieli styczności - powiedział.

Kontrowersyjne zapisy umowy

Prezydent USA utrzymywał, że Ameryka nie zapłaci Iranowi ani centa, lecz jednocześnie oświadczył, że musi oddać Iranowi jego zamrożone środki, bo w przeciwnym razie "nikt nie inwestowałby więcej w dolara".

Trump bagatelizował też znaczenie wyeliminowania programu rakiet balistycznych Iranu, co w początkowej fazie wojny było przedstawiane przez jego administrację jako jeden z głównych celów wojny. Zaznaczył, że sprawami nienuklearnymi, w tym programem balistycznym będą zajmować się osobno USA z państwami Zatoki Perskiej, lecz dodał, że Iran "musi mieć trochę rakiet".

- Ktoś powiedział: nie powinieneś im tego dawać. Mam gości - lubię niektórych z nich, ale nie sądzę, żeby byli mądrzy - którzy mówią: "Nie powinieneś pozwalać im mieć żadnych pocisków". Powiedziałem, no cóż, co mam zrobić? Czy pozwolę Arabii Saudyjskiej mieć pociski, ale oni nie mogą ich mieć? "Tak, proszę pana". To tak nie działa (...) A pociski nie są problemem - stwierdził Trump.

OGLĄDAJ: TVN24
pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji
Źródło: PAP
ZOBACZ TAKŻE:
59 min
Dawid Kacprzyk
Lekarz milioner i politycy bez kolejki? "Jeśli to prawda, to to gigantyczna afera"
TVN24
Thierry Frémaux i Tom Cruise
Mówią o nim "szara eminencja". "Nie chodzi o to, że coś jest dobre albo złe"
Tomasz-Marcin Wrona
Dawid Kacprzyk jest radnym
Zadzwonił i "osobiście kazał mu rzucić legitymacją partyjną"
Zespół autorów
Arleta ZalewskaKonrad PiaseckiJustyna Sochacka
Udostępnij:
Tagi:
Donald TrumpUSAIran
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
Zobacz także:
ropa
Zwrot na rynku ropy. Nadchodzi potężna nadwyżka
Rynki
ZUS
"ZUS może zostać sparaliżowany". Pracownicy odeszli od biurek
Z kraju
Kevin Warsh
Fed zdecydował w sprawie stóp procentowych
Ze świata
GPW giełda papierów wartościowych warszawa
Pierwsza taka sesja w historii polskiej giełdy
Z kraju
Emmanuel Macron
Jednoznaczny apel G7. Ochrona dzieci i młodzieży ma być priorytetem
Ze świata
komputer bitcoin krypto
Wyścig z czasem. "Całkowite wykluczenie Polski"
Łukasz Figielski
traktor rolnictwo pole shutterstock_2433630571
Ogromne pieniądze z UE dla polskich rolników
Z kraju
Sam Altman i Donald Trump
G7 bierze sztuczną inteligencję pod lupę. Zapowiada program "zaufanych partnerów"
Tech
Jeff Bezos
Założyciel Amazona ostrzega przed nowym problemem. Wywoła go AI
Tech
Ceny paliw
Ile zapłacą firmy za podatek od nadzwyczajnych zysków?
Z kraju
Google
Koniec tajemnicy Google. Nadchodzą zmiany
Tech
ludzie ulica przejscie warszawa
Ponad połowa pensji na mieszkanie. Młodzi Polacy muszą wybierać
Nieruchomości
Ursula von der Leyen
Tracą na rosyjskich blokadach. Unia ma im pomóc
Ze świata
Volkswagen flaga
Volkswagen pod presją. Kierownictwo alarmuje, fabryka ogranicza produkcję
Moto
TANKOWANIE paliwo stacja
Ceny paliw w czwartek. Tyle zapłacimy na stacjach
Moto
giełda notowania
SpaceX wyprzedza Amazon. Akcje spółki mocno w górę
Rynki
LNG tankowiec shutterstock_2551532915_1
Ściągają puste tankowce przed otwarciem cieśniny Ormuz
Ze świata
shutterstock_2262727791
Kryptowalutowy gigant pod ścianą. Binance czeka na decyzję w UE
Rynki
G7
Szczyt G7: liderzy zgodni w sprawie Ukrainy. Zwiększą nacisk na Rosję
Ze świata
pap_20090522_0L8
Efekt porozumienia USA-Iran. "Rynek ropy cofnął się"
Ze świata
lotto, losowanie, wyniki losowania, zakład, pieniądze, kupon, loteria
Jest zwycięzca w Lotto Plus. Tyle dostanie
Pieniądze
paliwo benzyna tankowanie shutterstock_2770567921
Ceny paliw w środę. Tyle zapłacimy za tankowanie
Moto
shutterstock_2239909941
Coraz więcej do wygrania w Eurojackpot
Pieniądze
shutterstock_2787853469
Podatnik miał nie zapłacić. Media: dokumenty mówią co innego
Ze świata
ropa naftowa
Najmniejsze rezerwy od czasów Reagana. Skutki wojny
Ze świata
shutterstock_2142033739
Resort ostrzega. "Kolejna fala oszustw phishingowych"
Z kraju
Donald Trump
Trump o powrocie sankcji: wkrótce będziemy w stanie to zrobić
Ze świata
Hawana, Kuba
"Katastrofalny" spadek turystyki. Ruch zmniejszył się o blisko 60 procent
Turystyka
Elon Musk
Elon Musk rzuca wyzwanie OpenAI. SpaceX przejmuje Cursor
Tech
stacja benzynowa tantnieft shutterstock_447292276_1
Kolejny koncern w Rosji drastycznie ogranicza sprzedaż paliw
Ze świata

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica