Pierwsze szczepienia mogą odbyć się już w grudniu. Pfizer wystąpi o zgodę

Pfizer i BioNTech wystąpią w piątek do władz USA o zgodę na dopuszczenie do użytku szczepionki na COVID-19 - poinformowały firmy farmaceutyczne. W przypadku uzyskania zgody pierwsze szczepienia mogłyby odbyć się już w grudniu.

Szczepionka trafi najpierw do grup wysokiego ryzyka

Jak stwierdził Ugur Sahin, szef BioNTech - niemieckiej firmy z Moguncji, która opracowała szczepionkę, wniosek do amerykańskiej Agencji Żywności i Leków (FDA) jest "kluczowym krokiem do udostępnienia potencjalnej szczepionki globalnej populacji tak szybko, jak to możliwe". Jak dodał, jego firma wraz z Pfizerem na bieżąco współpracuje także z Europejską Agencją Leków (EMA), a także regulatorem w Wielkiej Brytanii. W najbliższych dniach podobne wnioski trafią także do agencji w innych krajach, m.in. w Australii, Kanadzie i Japonii.