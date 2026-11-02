Ze świata Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy Oprac. Wiktor Knowski |

Premier Kanady Mark Carney parodiuje "granie na akordeonie" Donalda Trumpa Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Gripas Yuri/ABACA/PAP

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- Rozmawiałem z nim (premierem Kanady - red.) ponownie wczoraj i mamy zarys umowy, która będzie doskonała dla naszych rolników, świetna dla naszego kraju i w zupełności zadowalająca dla drugiej strony - powiedział Trump dziennikarzom w Dubuque w stanie Iowa.

Wcześniej w niedzielę Carney napisał w mediach społecznościowych, że ich wymiana zdań "wpisuje się w niedawne, konstruktywne rozmowy dotyczące zarysu korzystnej dla obu stron umowy handlowej", która przyczyni się do "tworzenia miejsc pracy, poprawy poziomu życia oraz w pełni poszanuje język, kulturę i suwerenność Kanady".

Good conversation with President @realDonaldTrump on the future of Canada-U.S. trade.



This builds on our recent constructive discussions on the outlines of a mutually beneficial trade deal that would create jobs for our workers, boost affordability for families, and fully… — Mark Carney (@MarkJCarney) November 1, 2026 Rozwiń

Spór na linii Waszyngton-Ottawa

W ostatnich miesiącach Kanada i Stany Zjednoczone nałożyły na siebie wzajemnie cła opiewające na miliardy dolarów. Wprowadzenie taryf wobec Kanady stało się istotnym tematem politycznym w niektórych północnych stanach przygranicznych USA, takich jak Michigan czy Maine, przed zaplanowanymi na wtorek wyborami połówkowymi.

Donald Trump - Mark Carney Źródło zdjęcia: Gripas Yuri/ABACA/PAP

W zeszłym tygodniu Trump zapowiedział, że umowa handlowa z Kanadą zostanie zawarta niebawem, choć wcześniej Ottawa informowała o niewielkich postępach w negocjacjach.

Trump "wskrzesza" projekt rurociągu

Trump oświadczył, że zakres porozumienia ma obejmować wspierany przez niego projekt rurociągu Keystone XL, przy czym nie wyjaśniono od razu, w jaki sposób inwestycja ta miałaby zostać reaktywowana. W 2021 roku były prezydent Joe Biden cofnął kluczowe pozwolenie dla tego projektu, stanowiącego inicjatywę sektora prywatnego.

- Oni wybudują rurociąg Keystone i za niego zapłacą… My wyznaczymy im trasę, która w dużej mierze została już ustalona - zapowiedział w niedzielę Trump.

W sierpniu Trump sugerował, że rurociąg "może zostać wskrzeszony". Magistrala miałaby transportować 830 tysięcy baryłek ropy dziennie z piasków roponośnych w północnej Albercie do głównego amerykańskiego węzła magazynowego w Cushing w stanie Oklahoma. Stamtąd ropa trafiałaby do rafinerii nad Zatoką Meksykańską.

Kanada - czwarty co do wielkości eksporter ropy na świecie - kieruje na rynek amerykański ponad 90 proc. swojej produkcji surowca.

Inwestycje kanadyjskiego sektora naftowego w USA

Inwestor projektu Keystone XL, kanadyjska spółka TC Energy, poniosła wielomiliardowe straty po anulowaniu budowy. W późniejszym czasie zaangażowała się w nowy projekt rurociągu we współpracy z amerykańską firmą Bridger Pipeline, o nazwie Prairie Connector.

Magistrala o przepustowości 550 tysięcy baryłek dziennie miałaby biec z Alberty do Wyoming i wykorzystywać część instalacji Keystone XL wybudowanych po kanadyjskiej stronie granicy przed wstrzymaniem projektu. Spółka zapowiedziała, że decyzję o ewentualnej realizacji Prairie Connector podejmie w 2027 roku.