Logo TVN24
Biznes
SUBSKRYBUJ
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Notowania
Pieniądze
Nieruchomości
Rynki
Dla firm
Więcej
Prawo
Ze świata
Tech
Handel
Moto
Dla seniora
Turystyka
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Ze świata

Szansa na przełom w relacjach USA-Kanada. Trump: mamy zarys umowy

|
Donald Trump - Mark Carney
Premier Kanady Mark Carney parodiuje "granie na akordeonie" Donalda Trumpa
Źródło wideo: TVN24
Źródło zdj. gł.: Gripas Yuri/ABACA/PAP
Dodaj do preferowanych źródeł w Google
Donald Trump przekazał, że jego administracja wypracowała "zarys umowy" handlowej z Kanadą - przekazał Reuters. Jej częścią byłaby realizacja wstrzymanego projektu rurociągu łączącego dwa państwa, za który - zdaniem prezydenta - zapłaci strona kanadyjska. Premier Mark Carney stwierdził, że odbył "dobrą rozmowę" z prezydentem. Zapewnił, że ewentualne porozumienie "w pełni poszanuje suwerenność Kanady".

- Rozmawiałem z nim (premierem Kanady - red.) ponownie wczoraj i mamy zarys umowy, która będzie doskonała dla naszych rolników, świetna dla naszego kraju i w zupełności zadowalająca dla drugiej strony - powiedział Trump dziennikarzom w Dubuque w stanie Iowa.

Wcześniej w niedzielę Carney napisał w mediach społecznościowych, że ich wymiana zdań "wpisuje się w niedawne, konstruktywne rozmowy dotyczące zarysu korzystnej dla obu stron umowy handlowej", która przyczyni się do "tworzenia miejsc pracy, poprawy poziomu życia oraz w pełni poszanuje język, kulturę i suwerenność Kanady".

Spór na linii Waszyngton-Ottawa

W ostatnich miesiącach Kanada i Stany Zjednoczone nałożyły na siebie wzajemnie cła opiewające na miliardy dolarów. Wprowadzenie taryf wobec Kanady stało się istotnym tematem politycznym w niektórych północnych stanach przygranicznych USA, takich jak Michigan czy Maine, przed zaplanowanymi na wtorek wyborami połówkowymi.

Donald Trump - Mark Carney
Donald Trump - Mark Carney
Źródło zdjęcia: Gripas Yuri/ABACA/PAP

W zeszłym tygodniu Trump zapowiedział, że umowa handlowa z Kanadą zostanie zawarta niebawem, choć wcześniej Ottawa informowała o niewielkich postępach w negocjacjach.

Trump "wskrzesza" projekt rurociągu

Trump oświadczył, że zakres porozumienia ma obejmować wspierany przez niego projekt rurociągu Keystone XL, przy czym nie wyjaśniono od razu, w jaki sposób inwestycja ta miałaby zostać reaktywowana. W 2021 roku były prezydent Joe Biden cofnął kluczowe pozwolenie dla tego projektu, stanowiącego inicjatywę sektora prywatnego.

- Oni wybudują rurociąg Keystone i za niego zapłacą… My wyznaczymy im trasę, która w dużej mierze została już ustalona - zapowiedział w niedzielę Trump.

W sierpniu Trump sugerował, że rurociąg "może zostać wskrzeszony". Magistrala miałaby transportować 830 tysięcy baryłek ropy dziennie z piasków roponośnych w północnej Albercie do głównego amerykańskiego węzła magazynowego w Cushing w stanie Oklahoma. Stamtąd ropa trafiałaby do rafinerii nad Zatoką Meksykańską.

Kanada - czwarty co do wielkości eksporter ropy na świecie - kieruje na rynek amerykański ponad 90 proc. swojej produkcji surowca.

Inwestycje kanadyjskiego sektora naftowego w USA

Inwestor projektu Keystone XL, kanadyjska spółka TC Energy, poniosła wielomiliardowe straty po anulowaniu budowy. W późniejszym czasie zaangażowała się w nowy projekt rurociągu we współpracy z amerykańską firmą Bridger Pipeline, o nazwie Prairie Connector.

Magistrala o przepustowości 550 tysięcy baryłek dziennie miałaby biec z Alberty do Wyoming i wykorzystywać część instalacji Keystone XL wybudowanych po kanadyjskiej stronie granicy przed wstrzymaniem projektu. Spółka zapowiedziała, że decyzję o ewentualnej realizacji Prairie Connector podejmie w 2027 roku.

Źródło: Reuters
Udostępnij:
Tagi:
KanadaUSACła Donalda TrumpaCłaWojna handlowaHandelHandel zagranicznyWymiana handlowa
Zobacz także:
Ropa naftowa, Niemcy
Nagły spadek cen. Rynek zmienia kierunek
Rynki
Czarny męski portfel z polskimi pieniędzmi – złotówkami. Koncepcja gospodarki i finansów, budżet domowy
Nowe limity IKZE na 2027 rok. Będzie można wpłacić więcej
Pieniądze
seul korea poludniowa - Pack-Shot shutterstock_2517702225
Rekordowy budżet na 2027 rok. "Wzrost dla narodu"
Ze świata
shutterstock_1086242975
Chcą gazu z Rosji. Kontrowersyjny plan USA
Ze świata
biuro
To może zgubić niejedną firmę. "Zagrożenie rośnie"
Tech
Donald Trump
Takiej kampanii jeszcze nie było. "Wyborcy nie łączą tej kwestii z Donaldem Trumpem"
Tech
shutterstock_2147941217
"Ważny termin". Komunikat KRUS
Z kraju
pieniadze zloty pln kalkulator shutterstock_2633375807
Dziś nowy podatek wchodzi w życie
Z kraju
paczka
Nowe przepisy. Dodatkowa opłata za przesyłkę
Ze świata
shutterstock_2262727791
Pokłosie największego ataku hakerskiego w historii. Kluczowa decyzja giełdy
Tech
Flavio Bolsonaro
Ucieczka Bolsonaro. Zaskakujące doniesienia mediów
Ze świata
shutterstock_2102841073
Rafineria w ogniu. Jedna z największych w Rosji
Ze świata
Lotto
Czwarte takie losowanie z rzędu
Pieniądze
Marco Rubio
Rubio o Polsce. "Prezydent Trump uważa, że..."
Ze świata
social media
Gigant pod lupą. Jest dochodzenie
Tech
biuro, office, open space, ludzie, pracownicy
Pracownicy nie są gotowi. "Rośnie ryzyko"
Tech
stacja paliw benzya paliwo - Tommy Lee Walker shutterstock_2429815405
Ceny paliw w weekend
Pieniądze
Donald Trump
Niespełniona obietnica Trumpa. "Gwałtowne wzrosty"
Ze świata
shutterstock_1907768626
Branża w odwrocie. Kilkanaście tysięcy etatów do likwidacji
Moto
warszawa - Grand Warszawski shutterstock_2346636041
Polski ewenement. "Jest na fali"
Z kraju
Haker Pegasus
Największy atak hakerski w historii. Pilna reakcja branży
Tech
shutterstock_2044480022
Rośnie kumulacja w Eurojackpot
Pieniądze
forum-0441493011 (1)
Awaria podmorskiego kabla na Bałtyku
Ze świata
telefon, bankomat, smartfon
"Utrudniony dostęp". Banki ostrzegają klientów
Pieniądze
Niemieckie pociski Patriot
Departament Stanu zdecydował w sprawie rakiet dla Ukrainy
Ze świata
SAMOLOT LOT
Ostatni taki lot. "Zamknięcie pewnego rozdziału"
Turystyka
Binance
Ukradli klucz do skarbca i w 20 minut go wyczyścili
Tech
Korea Północna obchodzi 78. rocznicę założenia
Największy taki atak. "Punkt wyjściowy" Kima
Łukasz Figielski
Donald Trump na wiecu
Wybory w USA już wkrótce. Jakie będą skutki dla polskiej waluty?
Rynki
orlen siedziba shutterstock_2760371721
Wyjście z aresztu za poręczeniem majątkowym. Decyzja w sprawie byłego kierownictwa Orlenu
Z kraju
ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica