"Sushi terroryzm". Viralowy "żart" szkodzi słynnym restauracjom

Małe talerzyki z porcjami sushi przesuwają się wokół stolików czy lady dzięki taśmie. Ceny zależą od koloru talerzyka, który wybierzemy. Każdy klient może wziąć co chce, zjeść w dowolnej kolejności i cieszyć się potrawami czy też towarzystwem znajomych. Kontakt z obsługą jest ograniczony do minimum.

Pomysł na restaurację, który chwycił i działał przez dekady, a do tego stał się wizytówką Japonii, teraz może być zagrożony. Działał on bowiem w oparciu o zaufanie, zarówno do pracowników kuchni, jak i pozostałych klientów, że nikt nie będzie ingerował w potrawy pojawiające się na taśmie.