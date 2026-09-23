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Ze świata

OpenAI i Sam Altman pozwani po strzelaninie w Kanadzie

Jan Sowa
Oprac. Jan Sowa
|
Tumbler Ridge
Strzelanina w szkole w Tumbler Ridge w zachodniej Kanadzie
Źródło zdj. gł.: Reuters
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Kolumbia Brytyjska pozwała OpenAI i szefa firmy Sama Altmana po strzelaninie w szkole w Tumbler Ridge. Władze prowincji twierdzą, że firma wiedziała o niepokojących rozmowach sprawczyni z ChatGPT, ale nie ostrzegła policji. W ataku zginęło dziewięć osób.

Pozew trafił do sądu federalnego w San Francisco w poniedziałek. Kolumbia Brytyjska twierdzi, że OpenAI mogło pomóc zapobiec atakowi z 10 lutego, gdyby zawiadomiło policję

Prowincja chce pieniędzy na pokrycie kosztów pomocy mieszkańcom. Jak podaje "The Guardian", władze domagają się też zmian w sposobie, w jaki firma reaguje na rozmowy użytkowników wskazujące na ryzyko przemocy.

Tumbler Ridge, Kolumbia Brytyjska
Źródło: Google Maps

- Mieszkańcy Tumbler Ridge doświadczyli niewyobrażalnej straty. Zasługują na odpowiedzi i rozliczenie odpowiedzialnych - powiedziała Niki Sharma, prokurator generalna Kolumbii Brytyjskiej.

Według pozwu prowincja płaci między innymi za opiekę psychologiczną i budowę nowej szkoły. Budynek, w którym doszło do strzelaniny, jest rozbierany.

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OpenAI wykryło rozmowy o przemocy z użyciem broni

OpenAI wykryło rozmowy Jesse Van Rootselaar o przemocy z użyciem broni już w czerwcu 2025 roku. Według pozwu pracownicy odpowiedzialni za bezpieczeństwo zalecili powiadomienie policji. Kierownictwo firmy, w tym Altman, miało się na to nie zgodzić. W pozwie przywołano relacje sygnalistów, o których wcześniej pisał "The Wall Street Journal".

OpenAI zablokowało konto Van Rootselaar. Jak twierdzą władze prowincji, założyła jednak nowe i nadal korzystała z ChatGPT, przygotowując atak.

Firma wyjaśniała wcześniej, że rozmowy nie spełniały jej kryteriów powiadamiania policji. OpenAI deklaruje, że zgłasza sprawy, gdy widzi bezpośrednie i wiarygodne ryzyko wyrządzenia krzywdy innym.

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Stanowisko OpenAI w sprawie strzelaniny w Kanadzie

Rzecznik OpenAI Drew Pusateri nazwał strzelaninę niewysłowioną tragedią. Dodał, że OpenAI jest gotowe na współprace z władzami w zakresie bezpieczeństwa.

- OpenAI nadal jest zdecydowane współpracować z władzami i organami ścigania oraz rozwijać swoje działania na rzecz bezpieczeństwa - przekazał.

Altman w kwietniu napisał do mieszkańców Tumbler Ridge, że bardzo mu przykro, iż firma nie zawiadomiła policji. Zapowiedział zmiany. W pozwie władze prowincji twierdzą, że firma ich nie wprowadziła.

- Jak dotąd OpenAI nie podjęło znaczących działań, by odpowiedzieć na obawy osób, które przeżyły atak, rodzin i mieszkańców Tumbler Ridge - oceniła Sharma.

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Strzelanina w Tumbler Ridge. Ustalenia policji

Według policji 18-letnia Van Rootselaar najpierw zastrzeliła w domu matkę i przyrodniego brata. Następnie w swojej dawnej szkole zabiła pracownicę wspierającą nauczanie i pięcioro uczniów w wieku 12 i 13 lat. Później odebrała sobie życie. Łącznie zginęło dziewięć osób.

Wcześniej pozwy przeciwko OpenAI złożyło w Kalifornii ponad 30 członków rodzin ofiar i innych osób dotkniętych atakiem. Także oni twierdzą, że firma mogła zapobiec strzelaninie.

Cytaty zostały sprawdzone z dostarczonym tekstem. Zarzut, że kierownictwo OpenAI odrzuciło zalecenie powiadomienia policji, pozostaje przypisany do pozwu.

Źródło: "The Guardian"
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Tagi:
KanadaAISztuczna inteligencjaChatGPTOpenAISam Altman
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