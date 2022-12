Strefa Schengen powiększy się o kolejne państwo. To popularny kierunek wakacyjnych podróży Polaków

Państwa członkowskie Unii Europejskiej potwierdziły w czwartek przyjęcie Chorwacji do strefy Schengen. Jednocześnie odmówiły dostępu do niej Rumunii i Bułgarii.

Oznacza to przede wszystkim ułatwienia w podróżowaniu. "Przy wjeździe i wyjeździe z Chorwacji obowiązuje kontrola graniczna. Chorwacja nie należy do strefy Schengen. Podróżując do Chorwacji, należy zawsze mieć ze sobą ważny paszport lub dowód osobisty – dotyczy to wszystkich, niezależnie od wieku" - informuje polski MSZ. Po wejściu Chorwacji do strefy Schengen kontrole graniczne znikną.