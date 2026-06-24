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Ze świata

Rekordowe poparcie dla euro na Węgrzech. Polacy sceptyczni

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Bułgaria wchodzi do strefy euro
Źródło wideo: Reuters
Źródło zdj. gł.: Maren Winter/Shutterstock
Nawet 80 procent Węgrów popiera wejście do strefy euro, co daje najwyższy wynik spośród państw Unii Europejskiej bez wspólnej waluty. Sześć państw Wspólnoty wciąż nie weszło do Eurolandu. W Polsce zastąpienie złotego popiera 43 procent badanych.

Po wstąpieniu Bułgarii do strefy euro 1 stycznia br. poza tym obszarem zostało tylko sześć państw UE. Są to: Czechy, Węgry, Polska, Rumunia i Szwecja, a także Dania, która w przeciwieństwie do pozostałych krajów nie ma prawnego obowiązku przyjmowania wspólnej waluty.

Poparcie dla przyjęcia euro w krajach Unii

Według Eurobarometru dołączenie do Eurolandu budzi największy entuzjazm wśród Węgrów (80 proc. popiera ten ruch) i Rumunów (65 proc.). Na Węgrzech odsetek zwolenników dla wspólnej waluty wzrósł o 5 punktów proc. w stosunku do badania sprzed roku. Wysoki odsetek zwolenników wejścia do strefy euro może mieć związek z przejęciem rządów przez Petera Magyara, który ogłosił po wygranych w kwietniu w wyborach parlamentarnych, że chce wprowadzić Węgry do Eurolandu. Z kolei w Rumunii liczba zwolenników wejścia do strefy euro spadła w ostatnim roku o 6 punktów proc.

Strefa euro
Strefa euro
Źródło zdjęcia: PAP

Odsetek Polaków popierających wejście do strefy euro zmniejszył się w ostatnim roku o 3 punkty proc., wynosząc 43 proc. Więcej niż co trzeci badany był przeciwny wprowadzeniu wspólnej waluty (36 proc.). Polskę pod względem odsetka zwolenników euro wyprzedziła Szwecja (51 proc.). W Czechach za wejściem do strefy euro było 42 proc. respondentów.

Kryteria przyjęcia wspólnej waluty

By państwo weszło do strefy euro, musi spełnić tzw. kryteria konwergencyjne, dotyczące stabilności cen, finansów publicznych i stóp procentowych. Warunkiem jest też udział w mechanizmie ERM II, tzw. poczekalni strefy euro, przez co najmniej dwa lata bez poważnych zaburzeń kursowych, którego celem jest osiągnięcie stabilności kursu waluty.

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Żadne z państw poza strefą euro nie spełnia wszystkich kryteriów konwergencyjnych, ponieważ żadne nie uczestniczy w mechanizmie ERM II. Jeśli chodzi o pozostałe trzy kryteria to spełniają je jedynie Czechy i Szwecja; oba kraje nie deklarują jednak woli przystąpienia do Eurolandu.

Według raportu Czechy, Polska i Węgry nie spełniają kryteriów stabilności cen, finansów publicznych i długoterminowej stabilności stóp procentowych.

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Źródło: PAP
Tagi:
Strefa euroWalutyUnia Europejska
Wiktor Knowski
Wiktor Knowski
Dziennikarz działu Biznes tvn24.pl
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