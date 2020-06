"Najgorszy rok w historii lotnictwa". Oszacowano potężne straty

Nie koniec strat

Globalny dochód linii lotniczych spadnie o połowę do 419 mld dol., a w roku przyszłym wzrośnie do 598 mld dol.

Ruch lotniczy na świecie w całym 2020 roku zmniejszy się o 54,7 proc., a liczba pasażerów spadnie o około połowę, do 2,25 mld.

- Kroki podjęte przez rządy w ramach pomocy finansowej zapobiegły bankructwom linii lotniczych, ale zwiększyły ich dług o 120 miliardów dolarów, do 550 miliardów dolarów (...), czyli do około 92 procent dochodów oczekiwanych w 2021 roku - oznajmił de Juniac.

Dodał, że linie lotnicze muszą podjąć współpracę z rządami, aby wdrożyć zasady bezpieczeństwa sanitarnego. Według prognoz IATA ludzie zaczną znów podróżować, gdy tylko otwarte zostaną granice krajów, i de Juniac podkreślił, że towarzystwa lotnicze muszą być na to przygotowane, "aby dać pasażerom wystarczające poczucie bezpieczeństwa, by chcieli latać".

"Granice bez kwarantanny"

Wprowadzenie przez Wielką Brytanię w tym tygodniu 14-dniowej kwarantanny dla osób przylatujących do kraju sprawiło, że wiele linii lotniczych zaprotestowało bądź zagroziło wręcz pozwami sądowymi. IATA zaapelowała zaś do rządów, by zrezygnowały z wprowadzania kwarantanny, jako że - w opinii Stowarzyszenia - środki bezpieczeństwa wprowadzone przez linie lotnicze są wystarczające.