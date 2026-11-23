Ze świata "Nie są już w stanie opłacać rachunków". W Belgii trwa strajk Oprac. Alicja Skiba |

Rzecznik PLL LOT o utrudnieniach na amerykańskich lotniskach Źródło zdj. gł.: Reuters

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Tysiące demonstrujących zebrały się o godz. 10 przed Dworcem Północnym w Brukseli, by wyrazić swoje niezadowolenie wobec planowanych przez rząd Barta De Wevera cięć w budżecie na 2027 r.

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Powód protestów związkowców

Lider jednego ze związków zawodowych Synova Gert Truyens powiedział, że proponowane rozwiązania zawsze dotyczą tej samej grupy osób: pracowników, emerytów, urzędników państwowych i pracodawców. Zarzucił politykom, że stracili kontakt z rzeczywistością.

- Nie wiedzą, co dziś zaprząta myśli ludzi. Ludzie nie są już w stanie opłacać rachunków. Każde kolejne cięcie oznacza kolejny nieopłacony rachunek - podkreślił.

Strajk wiąże się z poważnymi utrudnieniami w transporcie. Do protestujących dołączyli kontrolerzy lotów z firmy Skeyes. Oznacza to, że w poniedziałek żaden samolot nie wyląduje ani nie wystartuje od godz. 7 do godz. 21 na brukselskich lotniskach Zaventem oraz Charleroi.

Loty zawieszone są m.in. na lotnisku Charleroi Źródło zdjęcia: Shutterstock

Utrudnienia dotknęły także pasażerów transportu publicznego w mieście. Rano działały dwie z czterech linii metra, wyłączone z ruchu były też niektóre linie autobusowe i tramwajowe. Według publicznego nadawcy VRT także marynarze zapowiedzieli strajk, co oznacza zakłócenia w obsłudze głównego belgijskiego portu w Antwerpii.

Rzecznik Polskich Portów Lotniczych Piotr Rudzki przekazał PAP, że w związku ze strajkami w Belgii odwołano 14 rejsów z i do Lotniska Chopina w Warszawie. Wyjaśnił, że chodzi o połączenia realizowane przez PLL LOT, Brussels Airlines oraz linie Ryanair. "Jest jeden zaplanowany rejs na dziś - 20.15, LOT" - dodał.

Wpływ na międzynarodowe instytucje

W odpowiedzi na jedenasty w tym roku ogólnokrajowy strajk, który sparaliżował ruch lotniczy nad Belgią, minister transportu Jean-Luc Crucke zaproponował zmiany w prawie, mające zapewnić minimalną obsługę na lotniskach. Szef resortu wyraził ubolewanie z powodu strajku, który "ma poważny wpływ na tysiące podróżnych i w ramach którego po raz kolejny nie można zagwarantować minimalnego zakresu usług".

Skutki utrudnień w ruchu lotniczym odczuwają międzynarodowe instytucje z siedzibą w Brukseli. Z powodu strajku na zaplanowane na poniedziałek posiedzenie ministrów państw w Brukseli nie dotarł wiceminister rolnictwa Adam Nowak.

Belgia musi znaleźć 10 mld euro oszczędności w przyszłorocznym budżecie, by spełnić unijne wymogi. Zgodnie z zasadami budżetowymi UE deficyt budżetowy może wynieść maksymalnie 3 proc. PKB, a zadłużenie - 60 proc. PKB. Tymczasem według prognozy opublikowanej w maju przez Komisję Europejską deficyt Belgii w 2026 r. wyniesie 5,2 proc., a zadłużenie - 110 proc. PKB.